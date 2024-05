Catalina Usme lanzó contundente mensaje sobre el supuesto 'veto' a Yoreli Rincón en la Selección Colombia

La Selección Colombia Femenina de Fútbol se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez por un supuesto veto a la jugadora Yoreli Rincón por parte del director técnico Angelo Marsiglia, quien dio a conocer esta semana la lista de jugadoras convocadas que competirán durante el periodo internacional FIFA del 27 de mayo al 4 de junio.

Las especulaciones sobre la ausencia de Rincón en las convocatorias más recientes de la selección han generado revuelo entre las jugadoras, exjugadoras y la afición en general.

Ante esto, Catalina Usme, una de las referentes históricas del fútbol femenino colombiano y compañera de Rincón en la selección, no ha dudado en alzar su voz al respecto.

Esto dijo Cata Usme sobre la situación de Yoreli Rincón

En charla con el programa Deporte Sin Tapujos, Usme fue severa en decir: "Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”.

"Yora’ hace rato no viene en el proceso. A Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no", agregó la jugadora.

Sobre la polémica frase que escribió Rincón en redes sociales ( “¡Se acabó! No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi”), Usme aseguró: “Vi el tuit, pero será la situación de muchas jugadoras y no solamente de ella. Que estuvieron mucho tiempo en Selección y no regresaron. Que no solo están acá en Colombia, sino que están en el exterior".

Estas son las convocadas de la Selección Colombia