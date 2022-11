Pequeño fresquito: Díaz, Sinisterra y más bajas que habría tenido Colombia en Catar 2022

El mundo entero quiere que estas dos semanas pasen en un abrir y cerrar de ojos y que el balón ruede ya en Catar 2022. La cuenta regresiva no se detiene y los aficionados, jugadores y sobre todo, entrenadores, están a la expectativa por el inicio del certamen.

Los argumentos del afán son distintos. Por un lado, los aficionados desean vivir la fiesta que adorna a la copa; los jugadores jugar por la ilusión de un título mundial para su país; y los entrenadores para pasar el calvario de las lesiones de sus futbolistas.

El hecho de que las ligas nacionales paren apenas una semana antes del comienzo de la Copa del Mundo, incrementa el riesgo de lesiones en jugadores y por ende, ser baja para el torneo. Ya pasó en la Selección de Francia con Paul Pogba y N'Golo Kanté y en Argentina están a la expectativa con Paulo Dybala y Giovani Lo Celso.

Mientras Lionel Scaloni está con las pulsaciones a mil para no perder a más figuras, el que respira medio tranquilo es su compatriota Néstor Lorenzo. Si hay algo bueno de la no participación de la Selección Colombia en Catar 2022 es que no serán significativas las lesiones de jugadores importantes dentro del equipo que, de haber clasificado, probablemente habrían sido baja.

Los jugadores que serían baja en Colombia para Catar 2022

Por ejemplo, ¿se ha dimensionado que de estar dentro del Mundial, Colombia tendría que jugar sin Luis Díaz? El extremo guajiro sufrió una lesión de rodilla hace tres semanas con Liverpool y no volverá a las canchas sino hasta finales de diciembre. Por el momento el atacante se encuentra en Barranquilla adelantando su recuperación de la mano del cuerpo médico de la 'tricolor' y en constante comunicación con los 'reds'.

En la última semana se conoció que otros dos jugadores colombianos en el fútbol europeo sufrieron una lesión y serán baja hasta después de Catar 2022: Luis Fernando Muriel y Luis Sinisterra.

El delantero de Atalanta padece de una inserción proximal del tendón común del aductor derecho y volverá a las canchas en enero, mientras que el extremo del Leeds sufrió una lesión de Lisfranc (fractura-luxación de la parte media del pie).

El trío de 'luchos' (Díaz, Muriel y Sinisterra) perfectamente puede ser el nuevo tridente en ataque de la Selección Colombia, por lo que de haber ido a Catar 2022, habría sido un golpe durísimo no contar con estos tres delanteros.

Y por si fuera poco, otro pilar del equipo también se habría perdido el Mundial. Yerry Mina sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo desde agosto y aún no hay información de cuándo regresará, pero Frank Lampard aseguró este viernes que falta poco tiempo para ver al defensor de nuevo en acción.

No lesionados, pero sí entre algodones, habrían llegado Falcao García y Duván Zapata, que acaban de recuperarse de unas molestias musculares y ahora tendrán que ponerse a punto en lo físico de nuevo.