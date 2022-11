Gasperini lo lamenta: Muriel no jugará más con Atalanta en 2022

La temporada de Luis Fernando Muriel en Atalanta es digna de un out of context. Contrario a años anteriores, ha sido titular indiscutible, pero no ha tenido el mismo promedio goleador, pues apenas registra una sola anotación en nueve partidos disputados en Serie A.

Lo malo es que las pésimas noticias siguen acompañando al colombiano y no tendrá chance de remontar ese rendimiento sino hasta el próximo año ya que se confirmó que será baja por una lesión en el tendón.

Atalanta anunció que Muriel sufrió una inserción proximal del tendón común del aductor derecho en un entrenamiento durante la semana. A penas sintió la molestia, el jugador avisó, se retiró del campo y fue atendido por el cuerpo médico.

Muriel volverá a jugar en 2023

Esta sin duda es una baja bastante sensible para Atalanta, que es segundo en la tabla de la Serie A detrás del líder Napoli, con el que se enfrentará precisamente este sábado y de ganar, quedaría apenas a dos puntos.

Las principales ligas de Europa entrarán en pausa a partir del siguiente fin de semana por el Mundial de Catar 2022, por lo que Muriel regresará a las canchas recién el 4 de enero, cuando la 'deia' juegue contra Spezia, por la fecha 16 del 'calcio'.

La baja de Luis Fernando Muriel será de importancia para Atalanta, sobre todo por lo que se juega en estos partidos para irse al descanso peleando la cima de la tabla, por lo que Gian Piero Gasperini se lamentó y reconoció el impacto que tendrá esto dentro del plantel.

"Es una lástima porque Muriel había encontrado un buen estado, la verdad que lo siento. Volverá tras el parón", dijo el entrenador este viernes en rueda de prensa.

Esta noticia contrasta con la actualidad de Duván Zapata, quien se recuperó de una lesión y regresó a las canchas en el partido pasado de Atalanta contra a Empoli. Ante la baja de Muriel, Gasperini puede sonreír con la vuelta del 'toro' para enfrentar a Napoli.