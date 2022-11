Agéndese: día y hora de los partidos de Catar 2022 que podrá ver por el Canal RCN

El Mundial de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina. En un poco más de una semana, acabará la espera de cuatro años y medio para que rodara el balón en el torneo más importa de fútbol en el planeta a nivel de selecciones nacionales.

Francia, comandada por Kylian Mbappé y Karim Benzema, va con la responsabilidad de defender el título conseguido en Rusia 2018, mientras que a Lionel Messi nadie le quita el sueño de alzar la Copa del Mundo en el que sería su último certamen orbital.

Mismo es el caso de Cristiano Ronaldo, que estará al frente de una generación dorada de Portugal repleta de jóvenes talentos y acompañada de otros jugadores de más experiencia como Bernardo Silva, Bruno Fenandes, Rafael Leao, Joao Felix, Rúben Dias, y más.

A estas alturas, todos los seguidores del fútbol están buscando en dónde ver los partidos de Catar 2022. La señal abierta del Canal RCN transmitirá 20 compromisos correspondientes a la fase de grupos, entre los que se encuentra la inauguración entre Catar y Ecuador el 20 de noviembre. También destacan duelos como Argentina vs. México, Inglaterra vs. Estados Unidos y Brasil vs. Serbia.

Partidos de Catar 2022 EN VIVO por el Canal RCN