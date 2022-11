El 11 ideal de las grandes figuras que no estarán en Catar 2022 por lesión

El Mundial de Catar 2022 está próximo a comenzar el domingo 20 de noviembre. Las mejores selecciones del mundo se dan cita en el país de Medio Oriente para disputa el certamen que corona al campeón del mundo, título que actualmente ostenta la Selección de Francia.

32 equipos viajan a Catar para buscar llevarse el trofeo dorado a su país. Sin embargo, las esperanzas de algunos de los grandes candidatos pueden verse debilitadas debido a las lesiones de unos de sus jugadores principales.

A pesar de que algunas selecciones cuentan con una envidiable cantidad de jugadores de primer nivel para elegir, no cabe duda que algunas bajas sí debilitarán su once titular, puesto que son figuras mundiales que pueden marcar la diferencia.

El equipo ideal de lesionados ausentes de Catar

Arquero: Mike Maignan

El arquero francés del AC Milán es una de las figuras clave del equipo italiano. Con él defendiendo el arco 'Rossonero', el equipo logró volver a coronarse campeón en Italia tras 11 años sin títulos. Sin embargo, semanas atrás sufrió una lesión que lo marginó de las canchas, y lo mantendrá alejado hasta después del Mundial. Por el nivel que traía, pudo haberle competido el puesto de titular a Hugo Lloris.

Lateral derecho: Reece James

El jugador del Chelsea, quien se perfilaba como el lateral derecho titular de Inglaterra, sufrió una lesión en la Champions League, que inicialmente no inquietó. Sin embargo, tras los exámenes médicos, se determinó que era más grave de lo esperado, por lo cual no podrá estar presente en Catar.

Centrales: Ronald Araújo y Raphael Varane

Uruguay es uno de los equipos que siempre da de qué hablar en los Mundiales, y buscará tener una buena actuación en Catar. Sin embargo, su defensa estará diezmada por la ausencia del central Ronald Araújo del Barcelona. Meses atrás, el jugador sufrió una lesión muscular, y en vez de realizar tratamientos e infiltraciones, decidió operarse para que no se volviera algo recurrente en su carrera. Por esta decisión, podrá volver a los terrenos de juego tras el Mundial.

Francia, actual campeón del mundo, tendrá una posible baja de uno de sus defensores campeones en Rusia 2018. Se trata del central Raphael Varane, quien sufrió una lesión de tobillo recientemente con el Manchester United. A pesar de que no fue un golpe tan grave como se creyó inicialmente, su presencia en Catar está en duda.

Lateral izquierdo: Ben Chilwlell

Otra baja que tendrá Inglaterra será la del lateral Ben Chillwell. Un jugador que recientemente regresó de una ruptura de ligamentos en su rodilla, y que se encontraba regresando a su mejor nivel, volvió a lesionarse en la Champions League frente al Dinamo Zagreb, y con esto, su presencia en Catar está más que descartada.

Mediocampo defensivo: Paul Pogba y Ngolo Kanté

Dos piezas fundamentales de la Francia campeona del mundo en 2018, no estarán en Catar para defender el título. Paul Pogba regresó el pasado verano a la Juventus de Italia, equipo que ha visto su mejor versión, pero no ha podido debutar de forma oficial nuevamente debido a constantes lesiones. Debido a esto, debió someterse a una cirugía que descartó su presencia en Catar.

Ngolo Kanté, uno de los volantes de recuperación más influyentes de la última década, también verá el Mundial desde la casa. Jugador clave en Leicester, Chelsea y Francia en la consecución de títulos, su carrera se ha visto muy afectada por lesiones en las últimas temporadas. Recientemente, sufrió un fuerte desgarro muscular que lo forzó a operarse, y se espera su regreso a las canchas tras la cita mundialista.

Volante creativo: Giovani Lo Celso

El jugador argentino del Villarreal todavía no se encuentra descartado del todo para Catar 2022. Giovani Lo Celso sufrió una lesión en su muslo en un partido contra el Athletic Club de Bilbao. Inicialmente, las pruebas mostraron que no era una lesión grave, pero en los días siguientes se supo que era más fuerte de lo esperado. Su presencia en Catar está en duda, puesto que podría llegar al certamen, pero no estaría en los primeros partidos, y jugaría tocado.

Banda derecha: Paulo Dybala

Paulo Dybala sí está descartado para el torneo. Meses atrás sufrió una lesión jugando con la Roma, y el cuerpo médico del equipo italiano indicó que tenía una considerable gravedad. Dybala, quien recientemente se comenzaba a abrir su hueco en el equipo nacional de Argentina, anotando un gol en la Finalissima contra Italia, tendrá que ver el Mundial desde la casa.

Banda izquierda: Diogo Jota

Portugal tiene una amplia selección de atacantes para Catar 2022, pero de esa lista, Diogo Jota del Liverpool es uno con el que no podrán contar. El delantero, que comparte ataque con Luis Díaz, estuvo varios meses lesionados recientemente, y recayó de la lesión de forma más fuerte, lo cual le cortó toda posibilidad de ir al Mundial.

Delantero: Timo Werner

El nueve de este equipo de lesionados que se ausentarán de Catar fue el más reciente en sumarse a la lista. Timo Werner, jugador alemán el RB Leipzig, quien además se encontraba en un buen nivel goleador tras haber regresado a Alemania del fútbol inglés, sufrió una ruptura en los ligamentos de su tobillo recientemente en la Champions League contra el Shaktar Donetsk.