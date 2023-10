¡Se le cortó la voz! César Farías agradeció al presidente de Águilas Doradas por recibirlo en el FPC

Para nadie es un secreto el gran trabajo que ha realizado César Farias al mando de Águilas Doradas, puesto que el equipo antioqueño es líder absoluto del fútbol profesional colombiano y está buscando en convertirse en el primer club en termina invicto la fase de todos contra todos en el rentado nacional.

Ante este gran momento y sobre todo por lo acontecido en meses anteriores en el fútbol ecuatoriano, César Farias aprovechó la oportunidad en la rueda de prensa post partido contra Envigado para agradecerle a la directiva de Águilas Doradas y al presidente por la confianza, dejando atrás los comentarios con los que señalaban al entrenador venezolano.

“Le quiero agradecer públicamente, hay momentos en la vida que uno no huele bien, decía un gran mentor que tengo, cuando uno gana, todos olemos a Chanel, pero cuando perdemos o tenemos alguna circunstancia adversa, no todo el mundo se acuerda de uno para bien. No es una situación agradable, usted y la señora Paola no dudaron en traerme, me dieron la oportunidad, quiero agradecerle a usted y a todo el pueblo colombiano”, fueron las palabras del César Farias.

Ante los elogios del entrenador venezolano, el presidente del equipo antioqueño no dudo en enaltecer el gran trabajo que ha realizado César Farias, puesto que a pesar de llegar con varias críticas al fútbol colombiano, ha demostrado con su trabajo que es uno de los entrenadores más importantes de este lado del mundo.

“Gracias, maestro Farías, por venir al Fútbol Colombiano y creer en nosotros, es una bendición de Dios, no es la mano mía, es la mano de Dios a través del maestro, un hombre recto y noble”, aseguró el directivo de Águilas Doradas en la rueda de prensa tras la victoria del equipo dorado tres goles a uno contra Envigado.

👔 "Le quiero agradecer públicamente (...) usted y la señora Paola no dudaron en traerme, me dieron esa oportunidad y yo le quiero agradecer por eso" César Farías le dedicó unas palabras al presidente de Águilas Doradas, Fernando Salazar. #ConexiónWIN pic.twitter.com/T6ALCMlTth — Conexión Win (@ConexionWIN) October 25, 2023

César Farias fuertemente castigado en Ecuador

Cabe mencionar que antes de que el entrenador venezolano llegara al fútbol colombiano había tenido una fuerte polémica en Ecuador, puesto que el estratega golpeó a un jugador de Delfines en el compromiso que disputaba con Aucas, equipo que dirigida en el vecino país y que logró un título durante el presente año.

Por esta acción, César Farias fue sancionado durante 14 meses sin poder dirigir en este país, además de estar en el foco de todos los medios mundiales, quienes reprocharon el actuar el entrenador venezolano durante el compromiso.

Le puede interesar: Ni Dayro ni Marco Pérez: los delanteros más costosos del fútbol colombiano