César Farías habló de todo sobre su salida de América: ¿se peleó con directivos y jugadores?

En América de Cali ya aroma a ciclo nuevo. César Farías no es más el entrenador del equipo y está resolviendo mínimos detalles para consumar su salida después de haber dirigido apenas un semestre.

El balance del DT venezolano no fue el esperado, sus registros son de seis victorias, siete empates y seis derrotas en 19 partidos dirigidos, pero el no haber logrado la clasificación a cuadrangulares, sumando la eliminación del repechaje de la Copa Sudamericana contra Alianza FC, fueron el cortocircuito que provocó que la directiva del club no confiara en él para darle una segunda oportunidad.

César Farías rompe el silencio de su salida de América de Cali

Tras darse a conocer la salida de manera oficial, César Farías habló de esta situación y agradeció a América la oportunidad de llegar a un club tan grande a nivel nacional e internacional, y fue autocrítico al decir que en un club de esta envergadura no hay margen de error y que hay que aprovechar la oportunidad.

"Uno sabe que estos clubes son de una exigencia alta. Yo llegué a un club que no pude conformar ni preparar y que había una dificultad", dijo Farías de entrada en diálogo con Win Sports.

¿Hubo pelea con directivos o jugadores de América de Cali? Farías respondió

Más allá de las eliminaciones en liga y en Sudamericana, entre la prensa del país ha empezado a circular una versión que indica que la salida del venezolano también se habría dado por diferencias con los jugadores, quienes personalmente le habrían solicitado a Tulio Gómez un cambio de entrenador.

Al respecto, César Farías comentó que "desmiento categóricamente que me haya peleado con alguien, más bien creo que si algo me ha podido faltar es no haber tenido la vehemencia de tomar decisiones que tal vez pisaran algunos callos, pero que hubiesen sido más beneficiosos para el club".

En ese sentido, Farías ratificó que no tiene ningún reproche en su comportamiento como persona en esta etapa en América de Cali y que nunca tuvo ningún rifirrafe con nadie, pero reconoció que en lo deportivo sí tuvo algunas fallas.

"Estoy contento porque mi conciencia está tranquila. Sé que me puedo equivocar como entrenador, pero en lo que no puedo fallar es como ser humano y ahí estoy muy tranquilo", sostuvo.