Lo que dijo César Farías tras eliminación del América de Cali: ¿Continuará como DT?

América de Cali quedó eliminado de la Liga BetPlay 2024-I, tras caer en el estadio El Campín - considerado su segunda casa- ante Independiente Santa Fe en el juego válido de la fecha 18.

Ya con 24 puntos es imposible que pueda llegar al octavo lugar, pues Once Caldas ocupa dicha posición con 28 unidades.

César Farías en rueda de prensa post partido

El entrenador venezolano, quien llegó hace meses como reemplazo de Lucas González, habló luego del fracaso con el 'Escarlata' y aunque le preguntaron por su futuro, no quiso extenderse.

“Hoy no tuvimos contundencia una vez más. En varios partidos nos pasaron. La tuvimos ahí varias veces. Era un partido difícil de visitante y sin embargo el equipo tuvo buenas respuestas. El rival con muy pocas ocasiones se lleva 3 puntos", inició César Farías.

Sobre su continuidad agregó que "depende de la directiva. Soy un profesional de esto. Entiendo cada paso que se da y no vine a generar ningún tipo de inconveniente a América. Vine a colaborar en una situación difícil que tenían. Trabajamos con dedicación, honestidad y obviamente todo esto tendrá una reflexión”.

Sin embargo, le volvieron a preguntar en rueda de prensa por su futuro: "En este momento estamos hablando del partido y no tengo por qué entrar en una diatriba con eso. No tengo obligación de hablar de algo que no sea del partido”.

“Hay muchas cosas por corregir y otras que seguramente la Junta Directiva podrá analizar y utilizarlas para la conveniencia del club. Eso es fundamental porque viene un momento de reflexión. Estábamos en uno de batalla y ahora viene uno de reflexión en el que necesitas saber realmente qué detalles debes corregir para que pueda seguir potenciándose y mejorando al equipo”, concluyó el estratega venezolano.

Los números de América de Cali en el semestre

A falta de una jornada para que termine el 'todos contra todos', el cuadro Vallecaucano tiene 24 puntos y está ubicado en el décimo lugar, producto de seis victorias, seis empates y seis derrotas en 18 fechas.