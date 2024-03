Referente de São Paulo estalló contra James Rodríguez: “¿Qué hace este tipo en el club?”

La eliminación de São Paulo del Torneo Paulista ha generado un sinfín de críticas para los jugadores del club, sobre todo para James Rodríguez, quien ingresó en los minutos finales del compromiso y no participó en la tanda de penales, lo que generó un inconformismo entre varias referentes del club.

Según dio a conocer Thiago Carpini, entrenador de São Paulo, el 10 de la Selección Colombia no participó en la tanda de penales porque no se sentía con confianza, lo que generó una fuerte controversia entre todos los aficionados del club paulista, quienes han criticado fuertemente a James Rodríguez.

Cicinho estalló contra James Rodríguez

Uno de los referentes que arremetió contra James Rodríguez fue Cicinho, exjugador de la Selección Brasil y el cuadro Paulista, y que por medio de las redes sociales publicó un mensaje que ha generado controversia entre todos los seguidores de ‘tricolor’, pues dudan de la personalidad que mostrado el cucuteño.

“Que un jugador de la selección aparezca así no es posible, ¿verdad?… Ahora tengo que escuchar que James no estaba seguro de ejecutar un penal, entonces, ¿qué está haciendo este tipo en São Paulo?”, aseguró el jugador por medio de su cuenta de Instagram.

Además, aprovechó la oportunidad para cuestionar la parte física de James Rodríguez, recordando la novela que protagonizó el jugador de la Selección Colombia en semanas anteriores, donde afirmó que se iba del club, pero finalmente no se dio su salida.

“No juega porque está fuera de ritmo y no lanza un penalti porque tiene miedo. A engañar a otro”, finalizó el exlateral de la Selección de Brasil.

Compañeros de James Rodríguez lo criticaron por no patear

Otra de las personas que habló sobre la ausencia de James Rodríguez desde los doce pasos fue Lucas Moura, quien en zona mixta se refirió a la razón por la que el colombiano no quiso patear, dejando claro que dejó que el colombiano sentía una molestia y por tal motivo no tomó la decisión de no patear.

“Creo que no bateó porque no quiso. Pero no sé si el entrenador se lo preguntó. Sin duda, si hubiera pedido tocar, lo habría hecho. No sé cómo se sentía. James es un tipo que no necesita comentarios. Veo muchas exigencias al entrenador, pero estuvo unos días sin entrenar porque sintió molestias después del partido contra Ituano”, aseguró el exTottenham en zona mixta.