Polémica en São Paulo: James Rodríguez fue criticado por un compañero, tras no cobrar penalti

El domingo pasado, São Paulo quedó eliminado del Campeonato Paulista luego de caer en la tanda de penaltis contra Novorizontino. El Morumbi se llevó una gran decepción, pues la hinchada del 'soberano' estaba ilusionada con otro título luego de la conquista de la Supercopa de Brasil. Unas declaraciones de Lucas Moura sobre James Rodríguez desataron la polémica en el equipo que dirige Thiago Carpini.

Rodríguez Rubio, quien fue convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, entró al minuto 80' en lugar de Welington. El volante cucuteño, de 32 años, fue recibido con una ovación y logró destacarse el tiempo que estuvo en el terreno de juego. Sin embargo, cuando llegó la hora de anunciar a los cobradores, su nombre no apareció en el listado y el 'tricolor paulista' terminó quedando afuera del certamen estadual.

La tanda arrancó bien para los locales, pues Moura convirtió y Lucca Borges de Brito falló. Luciano da Rocha Neves y Pablo Maia defendieron la ventaja; pero Michel Araújo erró y todo quedó igualado. Igor Vinícius le ganó el duelo a Jordi Almeida y São Paulo tuvo la oportunidad de ponerle presión al rival. Para sorpresa de todos, Diego Henrique Costa Barbosa no logró anotar y Renato Palm terminó dándole el tiquete a Novorizontino.

James Rodríguez y su mala racha desde los 'doce pasos'

El año pasado, São Paulo y Liga de Quito se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Rodríguez brilló en el tiempo reglamentario, pues se reportó con la asistencia del gol para forzar la tanda de penaltis.

El exjugador del Bayern Múnich y Real Madrid fue el segundo en cobrar. El colombiano no conectó bien el balón y su disparo pasó lejos del arco custodiado por Alexander Domínguez. Rodríguez fue el único que falló y el equipo ecuatoriano terminó celebrando en Morumbi.

Veinte días después, los 'brancos' recibieron a Fortaleza para disputar un partido correspondiente a la fecha 24 del Brasileirão. Zé Welison puso en ventaja a la visita y al 21', Yuri Elino Ferreira da Cruz sancionó pena máxima para São Paulo. Rodríguez se encargó del cobro y, lamentablemente, João Ricardo adivinó sus intenciones y atajó el disparo.

En los partidos de la Selección Colombia, Rodríguez decidió no hacerse cargo de los dos penaltis que le sancionaron a la 'amarilla': contra Ecuador (Luis Díaz erró) y Paraguay (Rafael Santos Borré convirtió). Pues bien, contra Novorizontino el '55' no apareció en el listado y dio de qué hablar en Brasil.

¿Qué dijo Lucas Moura sobre James Rodríguez?

“Creo que no bateó porque no quiso. Pero no sé si el entrenador se lo preguntó. Sin duda, si hubiera pedido tocar, lo habría hecho. No sé cómo se sentía. James es un tipo que no necesita comentarios. Veo muchas exigencias al entrenador, pero estuvo unos días sin entrenar porque sintió molestias después del partido contra Ituano”, aseguró el exTottenham en zona mixta.