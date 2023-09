Colombia no brilla en eliminatorias y los memes no perdonan su falta de efectividad

Colombia logró un importante empate en Santiago, frente a Chile, pero su juego no maravilla a los aficionados cafeteros, quienes nuevamente se pronunciaron mediante las redes sociales como en cada uno de los encuentros del combinado nacional.

Chile y Colombia empataron 0-0 este martes en Santiago, en un flojo partido de ambos seleccionados por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana para la Copa del Mundo de 2026.

Si frente a Venezuela en la primera fecha el atacante Luis Díaz dejó destellos de su calidad, contra Chile casi no se le vio. El extremo del Liverpool inglés no estuvo acompañado por el resto de sus compañeros, asfixiados por la presión local.

Ni siquiera la entrada de James Rodríguez sirvió para acompañar más a la gran estrella cafetera.

Mejores memes

Tras pasar de puntillas por Santiago, Díaz fue reemplazado por el delantero Luis Sinisterra, quien fue protagonista de varios memes en redes sociales debido a una jugada sobre los minutos finales en la que tuvo la oportunidad clara de marcar el gol de la victoria, pero evidentemente se vio nervioso y no remató al arco cuando no tenía oposición, por lo que los aficionados no lo perdonaron.

De igual manera, otro de los protagonistas de la creatividad de los hinchas fue Matheus Uribe, quien fue bastante señalado por el encuentro que disputó y las numerosas pérdidas que tuvo de balón en el estadio de Santiago de Chile.

Ah pero no les sirve uno con dos cervecitas encima pic.twitter.com/hh9Bj2Keut — HumorFPC (@HumorFPC) September 13, 2023

Resumen del primer tiempo del horrible de Matheus Uribe.pic.twitter.com/LvxtU7zz0c — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) September 13, 2023

Esto sólo lo puede solucionar Él pic.twitter.com/IpdhmmNdgN — Andrés. (@Andres_Daza15) September 13, 2023

— Pero hice dos goles en las Eliminatorias pasadas, y fui Capitán hoy.



— Y lo felicitamos. Nunca vuelva. pic.twitter.com/WeqiH7egif — Pinzas 🔊⭐️💙 (@SebastianPJ24) September 13, 2023

pic.twitter.com/OOZ3GncMKn — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) September 13, 2023

- “Hubiesemos ganado en los 90’ si tan solo hubiera escuchado el consejo que me dio Falcao antes de entrar…”

- Periodista: ¿Cuál Consejo?

- “No sé, no lo escuché”



- Luis Sinisterra: pic.twitter.com/65u1LstfM7 — Gol Garra (@ElGolGarracol) September 13, 2023