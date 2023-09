La Selección Colombia sufrió y sacó un empate en Santiago ante Chile

Sin Juan Guillermo Cuadrado y con Jorge Carrascal desde el arranque, la Selección Colombia comenzó su partido ante Chile en el estadio Monumental de Santiago. El de Colo Colo y cuyo césped se vio notablemente afectado por un reciente concierto de Bruno Mars. La defensa, la misma de la victoria sobre Venezuela. En el mediocampo, Jefferson Lerma de vértice retrasado, con Matheus Uribe y Jorge Carrascal como interiores. Los extremos, Jhon Arias y Luis Díaz, con Rafael Santos Borré de centrodelantero.

En el primer tiempo, hubo un par de jugadas en las que Colombia supo vulnerar la defensa local y generar profundidad, pero la finalización de las jugadas no fue la correcta. Y Chile se adueñó de la pelota y generó peligro con un remate de Erick Pulgar que atajó la figura visitante, Camilo Vargas, ídolo del Atlas mexicano. Además, Yerry Mina se lesionó una vez más y en su lugar ingresó Dávinson Sánchez.

El nuevo defensor de Galatasaray cometió errores en un equipo en el que Luis Díaz no apareció y Matheus se equivocó constantemente. No obstante, en el segundo tiempo Colombia logró avanzar un poco en el campo con James Rodríguez en cancha. De hecho, pudo anotar, pero Luis Sinisterra, otro que arribó desde el banco, no pudo definir una acción en la quedó con remate disponible dentro del área chilena.

Durán y Juan Fernando Quintero tampoco brillaron. Colombia no jugó bien, sufrió y sacó un punto en Chile. Lorenzo continúa invicto y con cuatro puntos en la eliminatoria el balance es positivo por ahora. Para octubre, contra la Uruguay de Marcelo Bielsa y Ecuador, habrá que tener nuevas variantes a probar. Es menester encontrar un “9” que pueda ser reemplazo de un Borré que originalmente no lo es.

“Me hubiera gustado un poco más de agresividad y remate para terminar las jugadas. Tranquilo estoy por el trabajo y porque veo futuro en esta selección. No por el juego de hoy o por el resultado. Como dijo Jorge (Carrascal), vinimos a ganar. No vamos a festejar un empate, pero, como se dio el partido, en definitiva suma, más allá de que en el segundo tiempo estaba seguro de que lo terminábamos ganando. Pero no se nos dio”, concluyó Lorenzo.

El juego de hoy no fue bueno. Hay señales de que cada vez se jugará mejor.