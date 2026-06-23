🔴 EN VIVO 🔴 Colombia 0-0 RD Congo: Vea en directo el partido de la tricolor en el Mundial 2026

La Selección Colombia afronta su segundo reto en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un objetivo claro: asegurar de forma matemática su boleto a los octavos de final.

El equipo dirigido por el estratega argentino Néstor Lorenzo medirá fuerzas este martes contra la República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara, México, en un duelo que promete emociones de principio a fin y que pondrá a prueba la solidez del cuadro sudamericano.

El combinado cafetero llega con los ánimos por lo alto tras registrar un sólido debut en el Grupo K, donde derrotó por 3-1 a su similar de Uzbekistán gracias a las anotaciones de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Aquella victoria le permitió a la 'Tricolor' colocarse provisionalmente en la cima del sector, exhibiendo pasajes de muy buen juego colectivo e imponiendo su identidad basada en la posesión del balón.

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Sin embargo, el cuerpo técnico ha hecho énfasis en la necesidad de corregir las desconcentraciones defensivas para evitar transiciones rápidas del rival africano.

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El encuentro, pactado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia), contará con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Colombia no medía fuerzas ante un rival africano en una cita mundialista desde Rusia 2018, cuando superó por la mínima diferencia a Senegal.