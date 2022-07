¿Ya hay plata para la Liga Femenina? Este es el premio que ganó Colombia en la Copa América

Durante las últimas semanas varios directivos del fútbol colombiano se subieron al bus del fútbol femenino, luego de la gran actuación de la Selección Colombia femenina en la Copa América, dejando la bandera de Colombia en lo más alto del continente Sudamericano, llegando a pelear de tú a tú con la Selección de Brasil, considerada una de las potencias en la categoría.

A pesar no de obtener el título continental, la Selección Colombia Femenina, logró un gran premio económico, demostrándole a las directivas de la FCF y del balompié nacional, que los recursos económicos pueden pasar a un segundo plano, pues ya evidenciaron que talento es lo que hay en nuestro país.

En conversaciones con NoticiasRCN.com, el presidente de la Dimayor confirmó que uno de los puntos clave para la no realización de la liga femenina en el segundo semestre es la parte económica, pues han golpeado varias puertas de patrocinadores que no los han apoyado, pues aseguran que no es rentable invertir en el balompié femenino nacional.

Aunque los patrocinadores cierran las puertas, la FCF recibió una gran cantidad de dinero, gracias a la buena actuación del equipo femenino, pues mucho se especula que una parte de ese premio podría invertirse para realizar una liga femenina en el segundo semestre, pues gran parte de las jugadoras que lo consiguieron no tendrán competencia en la segunda parte del año.

¿Cuánto ganó la Selección Colombia Femenina?

Según dio a conocer la CONMEBOL, la Federación Colombiana de Fútbol recibió un premio de 500.000 dólares, aunque el premio es muy bajo a comparación de los premios masculinos, este dinero podría servir para pagarle los premios a las jugadoras y una parte invertir para que ellas puedan tener una liga femenina digna y respetable en el 2022. ¿Se hará liga femenina?