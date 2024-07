Confirmado: ¡La final entre Colombia y Argentina tiene nuevo horario!

La final entre la Selección Colombia vs Argentina sufrió un cambio de última hora. La final ya no comenzará a las 7:00 pm (hora colombiana).

Según la transmisión del Canal RCN, la final comenzará a las 7:30 pm (hora colombiana). Esto es debido al caos que se ha presentado a las afueras del estadio Hard Rock.

¿Qué sucede a la afueras del estadio Hard Rock?

El buen ambiente, entre banderas, sombreros y pancartas, quedó empañado por incidentes en los accesos al estadio.

En una de esas entradas, un grupo de aficionados, la mayoría colombianos, franquearon los puestos de seguridad sin billete, pero la policía los alcanzó y los detuvo.

Minutos después otras decenas de personas consiguieron ingresar al Hard Rock Stadium corriendo, pero no estaba claro si tenían billetes o no, según dijo un oficial de policía a la AFP.

Lo ocurrido llevó a la seguridad a frenar el ritmo de entrada a las instalaciones, creando una situación caótica en las afueras del estadio.

"Esto es un desastre. Hace más de cuatro horas que estábamos parados para poder entrar. Abrieron dos puertas nada más", lamentó Juan, un aficionado de Buenos Aires. "Hay gente desmayada, gente grande y chicos llorando".

Cecilia Cabarelli, otra hinchada de Argentina, compartía el enojo por esta situación.

"Nos tratan como animales. No hay organización ni nada parecido. No se prepararon para recibir a 60.000 personas", criticó. "Estoy temblando, me siento como ganado, como un pedazo de animal".