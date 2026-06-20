Alemania sufrió ante Costa de Marfil: victoria agónica en el Mundial de 2026

En un partido de alta tensión que mantuvo en vilo a los aficionados en el Toronto Stadium, la selección de Alemania consiguió una victoria agónica de 2-1 frente a su similar de Costa de Marfil, sellando de forma matemática su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El delantero Deniz Undav se vistió de héroe nacional al ingresar desde el banquillo para anotar un doblete salvador, coronado con un gol en el tiempo de descuento que desató la locura germana.

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Tras un debut arrollador donde trituraron 7-1 a Curazao, el director técnico Julian Nagelsmann apostó por repetir el mismo once inicial. Sin embargo, los "Elefantes" marfileños demostraron desde el silbatazo inicial ser un enigma de alta exigencia física y despliegue táctico bajo el calor canadiense.

Alemania 2-1 Costa de Marfil: goles

Alemania vio frustrado su primer grito de gol a los 25 minutos, cuando el árbitro anuló un tanto de cabeza de Aleksandar Pavlović por una polémica falta sobre el guardameta Yahia Fofana.

La respuesta africana no se hizo esperar; aprovechando las desatenciones en la banda resguardada por Joshua Kimmich, Costa de Marfil rompió el cero a los 29 minutos. El mediocampista Franck Kessié cazó un rebote en el corazón del área tras una vertiginosa jugada colectiva, batiendo a Manuel Neuer para firmar el 1-0 transitorio con el que ambas escuadras se marcharon al descanso.

Undav el gran héroe

En la segunda mitad, la impotencia alemana se hacía cada vez más evidente ante un rival que amenazaba con liquidar el encuentro mediante contragolpes explosivos comandados por Yan Diomandé. Viendo la falta de ideas de sus estrellas titulares, Nagelsmann movió sus fichas de forma radical en el minuto 59, ordenando un triple cambio que transformó el destino del partido: ingresaron Jamie Leweling, Nadiem Amiri y Deniz Undav.

La apuesta técnica rindió frutos de inmediato. Al minuto 68, Undav inició una gran maniobra en la mitad de la cancha, cedió el esférico para Amiri y este sacó un centro preciso al área pequeña que el propio delantero del Stuttgart empujó a las redes para decretar el ansiado 1-1.

El tramo final del partido se convirtió en un ida y vuelta electrizante. El arquero marfileño Fofana parecía vestirse de figura al negarle el gol con soberbias atajadas consecutivas a Nathaniel Brown y Amiri en los minutos finales. Cuando todo apuntaba a una repartición de puntos en suelo canadiense, apareció la mística competitiva del cuadro teutón.

En el minuto 94 (90+4), en una de las últimas posesiones del compromiso, Alemania combinó con precisión en el borde del área. Deniz Undav recibió con espacio y, con una definición implacable, batió por bajo a Fofana para sellar la dramática remontada 2-1 ante el lamento de la delegación africana.

Con este resultado, Alemania alcanza los 6 puntos en el Grupo E y asegura su boleto a la siguiente fase del torneo, mientras que Costa de Marfil se jugará la vida en la última jornada de la fase de grupos frente a Ecuador.