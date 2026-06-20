Países Bajos aplastó a Suecia y dio un paso grande en su clasificación en el Mundial de 2026

Tras sembrar dudas en su primer encuentro del Mundial, Países Bajos se resarció con sus seguidores y este sábado aplastó de manera contundente a su similar de Suecia por la fecha 2 del grupo F en el Mundial de 2026.

Con esta victoria, la naranja apretó las acciones en la zona y se puso como líder parcial con 4 unidades. Por su parte, Suecia se quedó con tres puntos conseguidos en la primera fecha pero con una diferencia de gol en cero, algo que debe estudiar para la última fecha ante Japón.

Países Bajos 5-1 Suecia: goles del encuentro por el grupo F

Desde el pitazo inicial del colegiado inglés Michael Oliver, el conjunto neerlandés impuso condiciones mediante una propuesta agresiva basada en su tradicional esquema 4-3-3. La resistencia escandinava se desmoronó muy temprano; apenas al minuto 5, el atacante Brian Brobbey abrió el marcador tras aprovechar una gran asistencia de Cody Gakpo.

Sin dar tiempo a la reacción de los pupilos de Graham Potter, el propio Brobbey volvió a sacudir las redes al minuto 17, definiendo con frialdad un preciso servicio enviado por Denzel Dumfries. Con el 2-0 en el luminoso y un dominio absoluto en el mediocampo comandado por Frenkie de Jong, el equipo naranja se marchó al descanso con una cómoda ventaja.

Lejos de conformarse, la "Oranje" saltó al complemento dispuesta a liquidar cualquier esperanza de remontada sueca. Al primer minuto de la segunda mitad (47'), Cody Gakpo anotó el tercero de la tarde tras una nueva proyección ofensiva de Dumfries. El festival neerlandés continuó al 54', cuando Gakpo firmó su doblete personal batiendo al guardameta Kristoffer Nordfeldt luego de una asistencia de Crysencio Summerville, poniendo un provisional pero demoledor 4-0.

Suecia intentó maquillar el resultado con modificaciones tácticas y logró descontar al minuto 59 por intermedio del ingresado Anthony Elanga, quien capitalizó un pase de Alexander Isak para el 4-1. A pesar del envión anímico y de registrar más aproximaciones totales a lo largo del juego, la ineficacia de cara a portería y las notables intervenciones del arquero Bart Verbruggen frenaron en seco el despertar escandinavo.

Sobre el cierre del compromiso, al minuto 89, Crysencio Summerville coronó una espectacular actuación individual al decretar el 5-1 definitivo tras una asistencia de Memphis Depay.

Con este incontestable marcador, Países Bajos se posiciona como el indiscutible líder del sector con 4 unidades, mientras que Suecia deberá replantear su estrategia defensiva de cara a la última jornada si desea mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.