¡Bomba! Cristiano Ronaldo anuncia que piensa en retirarse después de Catar 2022

El 14 de agosto de 2002 marcó un hito en la historia del fútbol que más adelante agrandaría su leyenda: el debut profesional de Cristiano Ronaldo. Con 17 años de edad y la camiseta del Sporting de Lisboa puesta, CR7 tuvo sus primeros minutos en una fase previa de aquella edición de la Champions League.

El resto es historia. 'el bicho' agigantó su nombre en todo el planeta con un sin fin de récords individuales, más de 30 títulos a nivel de clubes y con la Selección de Portugal, cinco Balón de Oro y dos premios The Best, entre muchas distinciones más, como los más de 800 goles a lo largo de su carrera, que lo convierten en el máximo artillero de todos los tiempos contando partidos oficiales.

Sin embargo, con 37 años de edad, Cristiano pasa por uno de los peores momentos de su trayectoria deportiva y nada tienen que ver con su rendimiento en cancha, pues ha destacado en Manchester United cada vez que tiene minutos, sino por el picante enfrentamiento directo que vive con el entrenador Erik ten Hag y las directivas del club.

Aún con pocos días de que comience Catar 2022, los focos del mundo del fútbol se los ha robado el delantero portugués, que en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan en TalkTV ha roto en forma su silencio y no se ha guardado absolutamente nada.

El ventilador se encendió con la declaración dedicada a ten Hag: "No le respeto porque no me muestra ningún respeto". Luego se acrecentó con dichos a los dueños del equipo: "A los Glazers no les importa el club de deporte profesional. Como sabes, el Manchester United es un club de marketing".

"Quiero lo mejor para este club, por eso vine al United. Pero hay factores internos que no nos ayudan a alcanzar el nivel top del (Manchester) City, del Liverpool o del Arsenal (...) Un club de esta dimensión debería estar en lo más alto y desafortunadamente no es así", continuó. Además, agregó que la directiva de los 'red devils' le dio la espalda cuando falleció el bebé que esperaba junto a su pareja Georgina Rodríguez hace unos meses.

Cristiano Ronaldo podría retirarse tras Catar 2022

Con todo este huracán que está sacudiendo a ambas partes, Manchester United tomó la decisión de no contar más con Cristiano Ronaldo y se espera su salida inmediata apenas termine el Mundial de Catar 2022 e inicie el periodo de transferencias de enero. Sin embargo, existe la posibilidad de que el portugués no regrese más a los terrenos de juego y le ponga fin a su carrera profesional.

De manera sorprendente, CR7 reveló que se tiene tomada la decisión de retirarse del fútbol si llega a conquistar la Copa del Mundo con la Selección de Portugal. Así lo dijo en el apartado de la entrevista con Piers Morgan que salió este jueves: "sí, retirado al 100%", respondió cuando el periodista le preguntó sobre la posibilidad.

Giro de 180 grados

Claro que su situación actual con Manchester fue determinante para tomar la decisión. La prueba de esto es que hace poco más de un mes, en septiembre, Ronaldo se había referido a su retiro y declaró que "todavía queda un poco más de Cristiano".

"Espero seguir formando parte de la federación portuguesa unos años más. Me siento motivado, mi ambición es alta. Estoy en un equipo con gente joven. Quiero estar en el Mundial pero también en la próxima Eurocopa", dijo.