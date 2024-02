Cristóbal Del Solar logró la vuelta más baja en la historia de un evento PGA: ¡57, en Bogotá!

Este jueves 9 de febrero, se llevó a cabo la primera ronda del Astara Golf Championship en el Country Club de Bogotá. Este certamen, perteneciente al Korn Ferry Tour, genera gran expectativa entre los aficionados del golf en nuestro país. Pues bien, muchos de ellos presenciaron un hecho inédito, pues Cristóbal Del Solar firmó una tarjeta de 57 golpes, la más baja en la historia de un torneo patrocinado por la PGA.

El golfista chileno, de 30 años, debutó en el campo de Pacos y Fabios, de menor dificultad que Fundadores (también conocido como 'Lagos'). Del Solar logró seis birdies (1, 3, 5, 6 , 7, 8) en los primeros ocho hoyos y cerró la primera vuelta con un espectacular águila en el par-4 del 9, que jugó 330 yardas.

Mantuvo el envión y le hizo birdie al 10. En el par-5 del 12, logró su segunda águila del día y llegó a -11. Con los birdies consecutivos en el 14 y 15, escribió su nombre en la historia de este deporte. En el 18 tuvo un putt de seis pies para finalizar la ronda con 56 golpes, pero no pudo concretarlo. A pesar de este fallo, el de Viña del Mar superó los 58 impactos que realizó Jim Furyk en el Travelers Championship de 2016.

"Hola, este es Cristóbal Del Solar, acabo de hacer 57 golpes. Fue una ronda increíble. Acompáñame en el fin de semana", dijo el golfista chileno, cuatro veces campeón en el PGA Tour Latinoamérica.

When you casually two-putt for a 57. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/rNzbcpp6gK