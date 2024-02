Alejandro Osorio mostró su felicidad tras ganar etapa del Tour Colombia: “Esto es para mi equipo”

Alejandro Osorio logró cumplir uno de sus objetivos durante el 2024. El corredor del Erco Shimano logró quedarse con la tercera fracción del Tour Colombia, luego de un recorrido de 141 kilómetros que estuvieron divididos en once vueltas dentro de Tunja y que estuvieron llenos de emoción para todos los seguidores del deporte a pedal.

Al final la etapa, Alejandro Osorio no escondió su felicidad por obtener su primera victoria en el Tour Colombia en el 2024, dejando claro que es un esfuerzo del equipo, quienes lograron desgastar a los rivales del campeón nacional de ruta para que en los metros finales pudiera tener un embalaje espectacular y levantar los brazos de victoria.

En conversaciones con ESPN, el antioqueño se refirió a lo que fue la estrategia para ganar la tercera etapa de la competencia, dejando claro que la victoria también es para todo el equipo, quienes durante el trayecto de la competencia no abandonaron a Alejandro Osorio, haciendo que el Erco Shimano obtuviera su primera victoria en el Tour.

Alejandro Osorio mostró su felicidad por ganar la etapa

“La verdad, esto es para mi equipo. Ellos me dieron la confianza, además para mis compañeros que han estado dispuestos a realizar la estrategia. Les quiero dedicar esta victoria a ellos y también a mi familia que están acá apoyándome (…) Imagínate, vamos en febrero del 2024 y ya tengo mis dos objetivos cumplidos. Uno era el tema del torneo nacional y ganar una etapa en el Tour Colombia”, aseguró el pedalista.

Además, dejó claro que todo es el esfuerzo de la pretemporada que tuvo durante el mes de diciembre y enero, para luego poder competir en los nacionales de ruta y poderse consagrar campeón. Y ahora, llegar al Tour Colombia para quedarse con la tercera etapa, venciendo a los pedalistas más importantes del país.

“Vengo con una racha impresionante y hemos trabajado para eso. Todo el mes de diciembre trabajé para estos torneos, con el entrenador decidimos cambiar la planificación y gracias a Dios todo salió muy bien”, aseguró.

Alejandro Osorio lamentó no pelear el título del Tour Colombia

Finalmente, el ciclista colombiano mostró un poco de tristeza por tener habilidades para enfrentar la clasificación general, ya que es consciente de que es un ciclista que le favorece la media montaña y los circuitos, pero que, sin duda, la escalada es un dolor de cabeza para él.

“Soy un corredor rápido y va muy bien con la media montaña. No soy escalador, estos circuitos me van muy bien y me los disfrutó mucho (…) Estos días me van muy bien y estoy contento por esto, pero bueno, me gustaría pelear en la general, pero lastimosamente para mí no es posible subir bien las etapas de alta montaña, espero en Bogotá tener la misma oportunidad de pelear la etapa” finalizó.

