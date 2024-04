El fuerte encontrón de Salah con Jürgen Klopp: compañeros tuvieron que intervenir

Liverpool entró en una fuerte crisis de resultados cerrando la temporada y este sábado la historia no fue distinta pues dejó nuevamente puntos en el encuentro contra Westa Ham por la jornada 35 de la Premier League por lo que prácticamente se despidió de la disputa del título del fútbol inglés.

Sin embargo, junto al resultado también hubo imágenes graves en la disputa de los tres puntos, pues Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, y Mohammed Salah, máxima figura del club, tuvieron un cruce que quedó grabado y en el que incluso algunos compañeros tuvieron que intervenir para que no pasara a mayores.

Tras dos empates y dos derrotas en cinco partidos del campeonato, el Liverpool tiene 75 puntos, mientras que el Arsenal suma 77 y el Manchester City 76, que tienen uno y dos partidos más por disputar.

Esta situación complica mucho a los ‘Reds’ de cara a la disputa del título y la crisis parece profundizarse en la interna del camerino, pues Salah y Klopp cruzaron fuertes palabras este sábado 27 de abril.

Cruce de Salah y Klopp

Jürgen Klopp no alineó a Salah como titular sorpresivamente y al momento en el que decidió ingresarlo, sobre el minuto 75’, parece que el egipcio no estuvo muy contento pues le reprochó frente a todas las cámaras e incluso Darwin Núñez tuvo que intervenir en la escena para que no pasara a mayores.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales debido a que el técnico alemán se marcha este final de temporada del Liverpool y pareciera que el vestuario estuviese roto en estos juegos finales, pues la crisis de resultados se agudiza cada vez más.

El calendario tampoco invita al optimismo para el equipo dirigido por Jurgen Klopp, con partidos ante el Tottenham, el Aston Villa y el Wolverhampton próximamente.