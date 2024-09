¿Cuándo, en dónde y a qué hora puede ver el debut de James Rodríguez con el Rayo?

Este lunes 16 de septiembre, Rayo Vallecano recibirá a Osasuna para disputar un duelo correspondiente a la quinta fecha de LaLiga. Los dirigidos por Iñigo Pérez intentarán volver a la senda ganadora para 'escalar' posiciones en la tabla y alejarse de la zona roja del descenso. James Rodríguez, quien viene de brillar con la Selección Colombia, sumaría sus primeros minutos con el cuadro madrileño.

Rodríguez Rubio demostró estar a punto desde el ámbito físico, luego de sus actuaciones contra Perú y Argentina. Recordemos que jugó el segundo tiempo en Lima y fue clave para el gol de Luis Díaz; mientras que fue inicialista en el Metropolitano, escenario en el cual se reportó con una asistencia y una anotación de penalti para vencer a la tricampeona del mundo.

El volante cucuteño, de 33 años, no pudo ver acción en los partidos contra Barcelona y Espanyol, los cuales terminaron con una derrota por 1-2. El Rayo está urgido de un triunfo y espera hacer respetar la localía para enderezar el camino. En este momento, ocupa el puesto 15 con cuatro unidades. El equipo del '10' de la 'tricolor' no pierde contra Osasuna en Vallecas desde el 12 de febrero de 2022 (0-3).

Iñigo Pérez habló de James Rodríguez

"Ellos no saben la convocatoria antes del último entrenamiento, pero esto no es por capricho del entrenador, solo nos gusta testear si los jugadores tienen algún tipo de problema, que no es el caso de James (Rodríguez). Ya han pasado unos días y él ha participado en dos partidos con su selección, no es lo mismo que antes del parón cuando estaba en un periodo de inactividad bastante largo", fueron las palabras del DT 'rayista', quien le daría rodaje al colombiano contra los 'rojillos'.

Debut de James Rodríguez con Rayo Vallecano: hora y dónde ver