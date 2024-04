Videos: los cuatro colombianos que juegan en el extranjero y celebraron un gol en la jornada del sábado

El pasado sábado 27 de abril, cuatro colombianos que juegan en el exterior tuvieron una actuación destacada y se reportaron con gol en sus respectivas ligas.

Santiago Moreno, ex América de Cali, anotó con Portland Timbers, Jader Obrian, ex Águilas Doradas, marcó con Austin F.C., Carlos Andrés Gómez, ex Millonarios, hizo gol con Real Salt Lake y Willer Ditta, celebró con Cruz Azul.

Así fue el gol de Santiago Moreno en la MLS

Portland Timbers, que se encuentra en la posición número once de la Conferencia Oeste, visitó a Los Ángeles Football Club, que ocupa la quinta casilla.

Los locales empezaron ganando con goles a los minutos 44 y 45. Después el Portland Timbers descontó con un gol de media distancia de Jonathan Rodríguez y Santiago Moreno empató el partido al minuto 73.

El colombiano remató desde media distancia, el balón se desvió en un rival, pegó en la base del palo de la mano derecha del arquero rival y se metió al fondo de la red.

Sin embargo, al minuto 92, Los Ángeles Football Club hicieron un gol agónico y se quedaron con la victoria.

En este partido también tuvo actuación el colombiano Diego Chará, que fue expulsado al minuto 76.

Jader Obrian se reportó en la victoria de su equipo

Austin FC sorprendió en condición de local a Los Angeles Galaxy, que en este momento son los segundos de la Conferencia Oeste con los mismos 18 puntos que el líder Real Salt Lake.

El equipo de Jader Obrian ganó 2-0, con goles a los minutos 7 y 19, y el colombiano fue el protagonista de la segunda anotación.

En el gol, Jader Obrian ganó la espalda de la defensa rival, recibió un pase filtrado, entró al área y definió al palo derecho del arquero.

Carlos Andrés Gómez sigue haciendo goles en la MLS

Carlos Andrés Gómez, el joven jugador colombiano que ya ha sido tenido en cuenta en los microciclos de la Selección Colombia, abrió el marcador en la victoria de su equipo en condición de visitante contra Philadelphia.

El habilidoso extremo recibió una asistencia de su compatriota Cristián Arango, ingresó al área, sacó un potente remate y, aunque el arquero intervino, no pudo contrarrestar la potencia y el balón se le coló en el fondo de la red.

Con esta nueva anotación, Carlos Andrés Gómez llegó a los 4 goles en lo que va de la temporada. Además, también cuenta con 3 asistencias.

Willer Ditta anotó el único gol en la victoria de Cruz Azul

Cruz Azul cerró la fase regular de la Liga MX, enfrentando a Toluca en condición de visitante. Los ‘cementeros’ ganaron y quedaron en la segunda posición con 33 puntos, dos menos que el líder Club América.

El gol de la victoria lo hizo Willer Ditta, al minuto 18. La ‘máquina celeste’ levantó un tiro libre desde el costado izquierdo, el colombiano les ganó a todos por los aires y celebró.