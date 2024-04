'Chicho' Arango, actual goleador de la MLS, quiere ir a la Copa América: "Trabajo con esfuerzo"

El sábado pasado, Real Salt Lake visitó a Chicago Fire para disputar un duelo correspondiente a la fecha 9 de la MLS 2024. Los dirigidos por Pablo Mastroeni brillaron en el Soldier Field y se impusieron por 0-4. Cristian 'Chicho' Arango se reportó con un doblete y una asistencia; mientras que Carlos Andrés Gómez se encargó de abrir la cuenta.

Arango llegó a ocho festejos en los nueve partidos que se han disputado del rentado estadounidense y llegó a la parte más alta de la tabla de goleadores, superando a Lionel Messi (7, Inter Miami), Luis Suárez (6, Inter Miami), Christian Benteke (6, DC United), Dejan Joveljić (6, LA Galaxy) y Lewis Morgan (6, New York RB).

El delantero nacido en Medellín, de 29 años, sueña con ser llamado por Néstor Lorenzo para representar a la Selección Colombia en la inminente Copa América. El estratega argentino solo ha citado al 'Chicho' en una oportunidad (disputó 45' en el empate 0-0 contra Estados Unidos del 29 de enero de 2023) y, en el último tiempo, se ha inclinado por delanteros como Jhon Córdoba, Mateo Cassierra y Rafael Santos Borré.

Recordemos que Arango debutó con la 'tricolor' el 17 de noviembre de 2021, día en el que Colombia recibió a Paraguay para disputar un compromiso válido por las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. El futbolista surgido en Envigado entró al minuto 80', en lugar de Jefferson Lerma. Reinaldo Rueda fue el encargado de darle sus primeros minutos con la 'amarilla'.

Pues bien, Arango atraviesa un gran momento en la MLS y podría darle razones a Lorenzo para incluirlo en la lista de viajeros a la edición 48 de la Copa América. "Uno siempre quiere vestir la camiseta de la selección. Vengo trabajando con muchas ganas, con mucho esfuerzo, haciendo las cosas bien. La decisión es del cuerpo técnico, pero hay que seguir trabajando", señaló Arango en una conversación con 'EFE'.

Cristian 'Chicho' Arango elogió a la Selección Colombia

"El fútbol colombiano ha venido en gran crecimiento y los jugadores que nos representan por fuera también. Creo que tenemos una gran selección que viene creciendo, será importante seguirnos preparado para llegar a la Copa América muy bien", agregó el exMillonarios.

'Chicho' Arango no 'tirará la toalla' y sueña con la Selección Colombia

"Para quedar campeón de la Copa América tienes que ganarle a los mejores, entonces para mí es fantástico tener estos retos. Seguiremos trabajando para poder estar allí", sentenció. Sobre sus mayores referentes, dijo: ""Hay muchos. Me identificaba mucho con el Kun Agüero y Falcao, siempre me he identificado mucho con ellos. Fueron grandes personajes para poderme inspirar".