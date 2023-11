Juan Camilo 'Cucho' Hernández quiere una oportunidad en Colombia: video de su gol con Columbus Crew

Este martes 7 de noviembre, Columbus Crew visitó a Atlanta United para disputar la revancha válida por los cuartos de final de la Conferencia Este, en los 'playoffs' de la MLS. El partido de ida quedó 2-0 a favor del equipo que dirige Wilfried Nancy, gracias a un doblete de Juan Camilo 'Cucho' Hernández. Pues bien, la serie se definirá en un tercer partido, pues el equipo que comanda el mexicano Gonzalo Pineda se impuso por 4-2. El delantero pereirano consiguió su tercer festejo en este electrizante 'choque'.

Atlanta United empezó el partido con el pie derecho, pues el griego Giorgos Giakoumakis abrió el marcador al minuto 38', luego de vencer el pórtico custodiado por Patrick Schulte. La visita no 'bajó los brazos' y al 45' lograron el empate parcial, gracias a el exjugador de Deportivo Pereira y América de Cali.

Los visitantes recuperaron un balón cerca del área rival y empezaron a tocar el balón para generarse espacios. El uruguayo Diego Rossi encontró solo al 'Cucho' y no dudó en habilitarlo. El delantero colombiano, de 24 años, se sacó la marca de Miles Robinson con un control genial y sacó un potente remate. El experimentado arquero Brad Guzan se estiró, pero no estuvo cerca de detener el disparo.

Atlanta United insistió y logró recuperar la ventaja antes de que se acabara el primer tiempo. Al 45+4', Xande Silva anotó y decretó el 2-1 parcial para devolverle la afición a los aficionados que se desplazaron hacia el Mercedes-Benz Stadium.

Al minuto 83', otro colombiano, Edwin Stiven Mosquera, quien entró en el complemento estableció el 3-1. El atacante oriundo de Quibdó, con pasado en Independiente Medellín, se recorrió mitad de la cancha, hizo una pared con Giakoumakis y sacó un imparable zurdazo.

