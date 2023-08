Un ídolo en Norteamérica: El ‘Cucho’ Hernández brilla y su afición lo respalda con un tifo

El Columbus Crew goleó este domingo 3-0 al FC Cincinnati, líder de la Major League Soccer (MLS), en la jornada que reanudó el torneo tras un parón por la disputa de la Leagues Cup que coronó al Inter Miami de Lionel Messi y el colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández nuevamente fue protagonista del encuentro marcando un tanto y recibiendo un impresionante apoyo por parte de su hinchada.

El anfitrión Columbus arruinó el regreso del líder Cincinnati a la competencia después de un descanso de 16 días.

Aidan Morris abrió el marcador para Columbus en el minuto 15, el centrocampista estadounidense de 21 años remató con la derecha un disparo alto al ángulo derecho de la portería.

El Crew aumentó a 2-0 con un tiro de penal en el minuto 23 del delantero colombiano ´Cucho´ Hernández, quien envió el balón al lado derecho mientras el portero de Cincinnati, Roman Celentano, se lanzaba sin éxito en la atrapada.

