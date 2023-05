Alberto Gamero confirmó la fecha para el posible regreso de Daniel Cataño

A pesar de no contar con importantes figuras, Millonarios ha logrado mantener su buen andar en liga y en Copa Sudamericana. En la noche del pasado 27 de mayo, vencieron al Boyacá Chicó 1-0 en el Campín. El triunfo se concretó gracias a un gol de Leonardo Castro, y una buena actuación del arquero Álvaro Montero.

Respecto al encuentro, el técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa sobre lo que se vivió en el terreno de juego.

“Tenemos una idea. Al equipo le costó por el partido del martes. Felicito a mi grupo por el esfuerzo, pero también al Boyacá Chicó porque fue un juego de ida y vuelta. Me gustó la posesión del balón, no nos desesperamos. Me voy feliz porque le ganamos a un buen equipo”, sostuvo el técnico de Millonarios.

El regreso de Daniel Cataño

Para los cuadrangulares, Millonarios perdió a dos de sus jugadores más importantes. Óscar Cortés se fue con la Selección Colombia al Mundial sub-20, y Daniel Cataño sufrió una lesión en los partidos finales del todos contra todos, lo cual le impidió jugar los primeros encuentros de cuadrangulares.

Sin embargo, el técnico Gamero anunció la fecha en la que Cataño volverá a la convocatoria del equipo para los próximos encuentros. Indicó que para la tercera fecha contra América de Cali, el volante ofensivo estará con el plantel.

“Va muy bien. Ni él ni nosotros queremos riesgos, pero de dolor hay poquito. Está haciendo trabajo en campo con balón. Lo vamos a tener lo más pronto posible. No sé si para el miércoles esté, pero para el sábado contra América yo creo que va a estar y creo que viajará con nosotros a Brasil”, dijo el técnico.