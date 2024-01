Daniel Galán debutó en Australian Open con sufrida victoria en partido de cinco horas

El tenista colombiano Daniel Galán debutó en el Australian Open 2024 con una sufrida victoria contra el local Jason Kubler. En un partido que duró cinco horas, Galán logró imponerse con parciales de 2-6, 6-3, 7-6, 4-6 y 7-6.

Con esta victoria, Galán avanzó por primera vez en su carrera a la segunda ronda del Australian Open.

4 hours and 59 minutes 🥵



Daniel Elahi Galan books his ticket to the #AusOpen second round for the first time in a thrilling five-set showdown against Kubler, 2-6 6-3 7-6(3) 4-6 7-6 [10-8] 👏



#AO2024 pic.twitter.com/uc8Oft8JTP