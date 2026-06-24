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Daniel Muñoz celebró el triunfo de la Selección y habló sobre Portugal: “Hay que cambiar el chip”

El titular del partido habló sobre las sensaciones del triunfo ante el Congo y lo que viene para el próximo partido.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 24 de 2026
06:58 a. m.
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Colombia está de fiesta tras el más reciente triunfo de su Selección ante a la República Democrática del Congo al enfrentar un sufrido partido que terminó con un punto para la tricolor.

Pese a que fueron varias las oportunidades de gol que el país tuvo desde el primer tiempo, finalmente el combinado nacional pudo celebrar el triunfo que llegó gracias al lateral Daniel Muñoz.

Por esto, al finalizar el encuentro, el hombre rompió el silencio sobre el luchado marcador que hoy posiciona a la tricolor como el líder del Grupo K y los retos que definitivamente tendrán que enfrentar durante su próximo encuentro contra la Selección Portugal.

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Daniel Muñoz se proclamó como la figura del partido

No cabe duda de que Muñoz fue protagonista de trascendentales jugadas desde un inicio del partido, pues el hombre no solo tuvo varios acercamientos al arco, sino que evitó jugadas clave para el equipo contrincante y controló el desbordamiento de la esfera en más de una ocasión.

Su velocidad, tenacidad y contundencia lo llevaron a hacer la jugada que marcó el rumbo de la tricolor en la Copa del Mundo 2026. Por esto, al finalizar el encuentro, el antioqueño habló con Deportes RCN para celebrar el triunfo que hoy representa su segundo gol en un Mundial de Fútbol.

“Muchísimas gracias, de verdad que estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido. Obviamente, el gol es algo extra, pero muy feliz por el rendimiento del equipo. Yo creo que esta es la Colombia que todo el mundo quiere ver, esta es la Colombia que nosotros mismos queremos ver y es la Colombia que en la Copa América se acostumbró a ver”.

Así mismo, el hombre reveló que, aunque reconoce cuál es el camino, ahora es importante pensar en el próximo rival que, en horas recientes, logró un histórico marcador contra la Selección Uzbekistán al imponerse con cinco goles frente a cero.

“Se viene otra linda prueba y ahora estamos modo Portugal, hay que cambiar el chip. Ya en cuatro días, para nosotros es una final más. Ahorita hay que cambiar el chip y pensar en lo que viene porque al final no te puedes quedar en lo que fue hoy”, aseguró.

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Daniel Muñoz habló sobre su anhelado gol frente al Congo

Finalmente, el lateral reveló detalles de su sentimiento frente al anhelado gol que llegó al minuto 75 y que lo vistió como el héroe del partido.

“Es una alegría, de verdad que cada vez me asombro más de la fidelidad de Dios porque soy un hombre que ora antes, durante y después y sabía que en cualquier momento Dios me iba a premiar con otra opción de gol y mira (...) al final llegó”, agregó.

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