¡Atento! Por ahora, este es el rival que estaría enfrentando Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026

La Selección Colombia jugó este 23 de junio su segundo partido en el Mundial 2026.

En el Estadio Guadalajara, la 'tricolor', que saltó al terreno de juego con el mismo once inicial que utilizó en el debut vs. Uzbekistán, enfrentó a República Democrática del Congo y ganó 1-0.

La única anotación fue de Daniel Muñoz, en el minuto 76, tras una pelota filtrada por Juan Fernando Quintero, que ingresó para reemplazar a James Rodríguez.

Con los 6 puntos conseguidos, Colombia ya está en dieciseisavos del Mundial 2026, pero tendrá que luchar por el primer lugar del grupo vs. Portugal.

¿Cuál es el rival que a la Selección Colombia le estaría tocando en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Por el momento, a falta de que se juegue la tercera fecha, el fixture está indicando que a la Selección Colombia le tocaría jugar vs. Croacia en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Los croatas debutaron perdiendo 4-2 vs. Inglaterra y, posteriormente, le ganaron 1-0 a Panamá.

Tras esos resultados, el seleccionado dirigido por Carlos Queiroz ha sumado tres puntos y se encuentra en la tercera posición del grupo L.

¿Cómo están quedando el resto de cruces en los dieciseisavos del Mundial 2026?

Luego de que finalizó la jornada de este martes, los cruces parcialmente se encuentran así: