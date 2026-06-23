¿Cuándo es el próximo partido de Colombia en el Mundial? Duelo decisivo

La selección Colombia tendrá una cita decisiva el próximo sábado 27 de junio, cuando dispute su tercer y último compromiso de la fase de grupos del Mundial frente a Portugal. El encuentro definirá buena parte del panorama de ambas selecciones en el certamen y podría ser determinante para establecer cuál de los dos equipos avanzará como líder de la zona.

Tras completar sus dos primeras presentaciones en el campeonato, el combinado nacional llegará a este compromiso con la mirada puesta en asegurar una posición favorable de cara a la fase eliminatoria. Del otro lado estará una selección portuguesa que también ha mostrado argumentos para ser protagonista y que viene de imponerse a Uzbekistán en la segunda jornada.

Un duelo entre candidatos al primer lugar

El enfrentamiento entre Colombia y Portugal se perfila como uno de los más atractivos de la última fecha de la fase de grupos. Ambas selecciones han logrado mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio y llegarán al compromiso con la posibilidad de quedarse con el liderato.

Más allá de los números, el encuentro representa una prueba de alto nivel para el conjunto colombiano, que buscará ratificar su buen desempeño en el torneo frente a un rival europeo que cuenta con jugadores de experiencia y un esquema competitivo.

La expectativa también se centra en la capacidad de Colombia para mantener la solidez mostrada a lo largo de la competencia y afrontar un partido que exigirá concentración, intensidad y eficacia en ambos sectores del campo.

¿Qué está en juego para Colombia?

Finalizar en el primer lugar del grupo podría representar una ventaja importante para los cruces de la siguiente ronda. Por esa razón, el compromiso ante Portugal adquiere una relevancia especial, ya que no solo definirá posiciones, sino que también servirá para medir el verdadero nivel del equipo colombiano frente a uno de los rivales más exigentes de su zona.

El cuerpo técnico y los jugadores son conscientes de la importancia de este desafío y buscarán cerrar la fase de grupos con una actuación convincente. La afición colombiana, por su parte, espera que el equipo mantenga el protagonismo mostrado en el certamen y continúe avanzando con paso firme en la lucha por los objetivos mundialistas.

El partido entre Colombia y Portugal se disputará el próximo sábado 27 de junio y podrá verse a través de la señal del Canal RCN, que llevará todas las emociones de un compromiso que promete captar la atención de millones de aficionados.