La conmovedora carta que leyó David Alonso tras título del Moto3: "No podía dejar de llorar"

David Alonso hizo historia en el mundo del motociclismo al coronarse campeón del Mundial de Moto3, pero lo que más tocó los corazones de sus seguidores es la emotiva carta que el joven piloto compartió luego de su victoria.

El piloto colombo-español, nacido en Madrid, España, pero con raíces colombianas, logró su décima victoria de la temporada en el circuito de Motegi, Japón, y con un total de 321 puntos, aseguró el título a falta de cuatro grandes premios, superando al segundo clasificado, Daniel Holgado, por 109 unidades.

Esta victoria representa un sueño hecho realidad para Alonso, quien desde 2020 tomó la decisión de correr bajo la bandera de Colombia, siendo un orgullo para el país sudamericano.

Así fue la carta que escribió David Alonso

Después de la carrera, David Alonso habló con DAZN y compartió un momento íntimo que tuvo la noche anterior a la competencia. Explicó que decidió escribir una carta para plasmar sus sentimientos antes de enfrentarse al que sería el día más importante de su vida hasta el momento.

"Me fui al baño y quería escribir lo que sentía en ese momento", comenzó diciendo Alonso, en un intento de dar sentido a la mezcla de emociones que lo embargaban.

En la carta, el piloto expresó sus temores y la ansiedad que sentía al pensar en cómo su vida podría cambiar en menos de 24 horas. "Es por la noche y solo tengo ganas de llorar, me miro al espejo y me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo y se me aguan los ojos".

Y agregó que "no sé si soy realmente consciente de la situación ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido de pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar".

Concluyó la carta diciendo: "Lo único que sé es que si mañana sobre las 12:00 estoy leyendo esta carta significa que sí, que lo he logrado, perdón, que lo hemos logrado". Y eso fue lo que finalmente sucedió.

¿Por qué David Alonso corre para Colombia?

A pesar de haber nacido en Madrid, España, Alonso explicó en el 2023 que desde el 2020 lleva corriendo para Colombia. Todo en honor a su madre, Sandra Gómez, quien es oriunda de Bucaramanga.

“Era una decisión conjunta con mi familia y mi equipo, y desde 2020 llevo así corriendo. Veíamos que era la mejor opción”, dijo en ese entonces. Por esa razón sonó el himno de Colombia en le circuito de Motegi, Japón.