¡Cada vez más cerca! Dayro Moreno se convirtió en el tercer máximo del fútbol colombiano

Para nadie es un secreto que Dayro Moreno es uno de los jugadores más representativos del fútbol colombiano, teniendo en cuenta la zenda goleadora que ha tenido en tolimense en los diferentes equipos del rentando nacional donde ha jugado, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores del FPC en la actualidad.

Precisamente, el nacido en Chicoral, Tolima, está cada vez más cerca de alcanzar al máximo goleador del fútbol colombiano que es Sergio Galván Rey, puesto que este viernes 25 de agosto, el delantero del Once Caldas convirtió su gol 211 en el balompié nacional, igualando a Hugo Horacio Lóndero en la tercera posición.

En su objetivo de convertirse el máximo goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno está a seis goles de Iván Rene Valenciano y a 14 de Sergio Galván Rey, quien ha dejado su nombre escrito en el fútbol colombiano por sus buenas actuaciones con Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Once Caldas.

Con este nuevo gol, Dayro Moreno llegó a su anotación 105 con la camiseta del Once Caldas en 243 partidos disputados, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del club de Manizales. Además, dejó una importante victoria para el equipo de Pedro Sarmiento que lo aleja de los últimos puestos de la tabla de posiciones.

Dayro Moreno y el premio a sus compañeros

En conversaciones con el diario As, Dayro Moreno reveló que tiene una motivación a todos sus compañeros por pase gol que le pongan, puesto que dejó claro que quiere alcanzar el récord de Galván Rey y necesita ayuda de sus compañeros del Once Caldas para que su nombre quede escrito en la historia del balompié colombiano.

"Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo. Digo que les tiro 300 luquitas por pase gol. Antes del partido les digo: ‘ahí voy a estar para que me la tires”, empezó diciendo Moreno.

Y agregó: “Sí, incluso con Galván tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”.

