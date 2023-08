Juan Pablo Vargas reveló su estado de salud tras el juego con Cali: ¿preocupación en Millonarios?

El juego del Deportivo Cali contra Millonarios sigue dejando varios comentarios entre los aficionados del equipo bogotano, teniendo en cuenta que varios jugadores salieron del compromiso con algunas molestias físicas, dejando en duda su presentación para lo que será el partido frente Atlético Nacional, el próximo 27 de agosto.

Uno de los que más preocupación ha generado entre los aficionados de Millonarios es Juan Pablo Vargas, quien tuvo un fuerte choque con Teófilo Gutiérrez, haciendo que el defensa central saliera del compromiso con una dolencia en la cadera, lo que encendió las alarmas en todos los seguidores del club bogotano.

En medio de los rumores presentados durante las últimas horas, NoticiasRCN.com habló con Juan Pablo Vargas a su llegada a la capital de la República, dejando claro que hasta el momento no hay nada que preocuparse, puesto que si nada extraordinario ocurre podría estar en el partido frente Atlético Nacional.

“Un golpe nada más, bastante fuerte, pero no es nada de gravedad, en el momento sí me dolió bastante (…) No hay ningún problema para estar el domingo si Dios lo permite”, afirmó el defensa central a su llegada a Bogotá.

Con esta respuesta, se puede deducir que la pareja de centrales que tendrá Millonarios para el juego frente Atlético Nacional será Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás, quien no estuvo en la convocatoria del equipo embajador para el compromiso en Cali por decisión técnica. Sin embargo, se habla de regular las cargas.

Luis Paredes será baja en Millonarios

Por su parte, la preocupación de todos los aficionados del conjunto capitalino se deben centrar en Luis Paredes, quien también tuvo que salir del partido frente al Deportivo Cali tras recibir una fuerte entrada por parte de un jugador del equipo ‘Azucarero’.

En la llegada a la ciudad de Bogotá, NoticiasRCN.com pudo conocer que el jugador llegó en silla de ruedas, generando preocupación todos los aficionados. Según afirmó Alberto Gamero, el atacante sufrió un esguince y estará por fuera de las canchas algunas semanas.