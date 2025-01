"Decimus": James Rodríguez encarnizó a un gladiador romano en el video de presentación de León

Este lunes 13 de enero, James Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Club León. El volante cucuteño, de 33 años, llegó a la Liga MX luego de un intrascendente y efímero paso por el Rayo Vallecano, club con el cual disputó escasos siete partidos. Los 'esmeraldas' presentaron al capitán de la Selección Colombia con un video ambientado en la Antigua Roma.

Rodríguez Rubio decidió 'cambiar de aires' luego de no congeniar con la idea de juego de Iñigo Pérez. El 'Jugador Más Valioso' de la última edición de la Copa América solo fue titular en un partido de LaLiga y en los últimos días en Vallecas quedó completamente relegado, pues se quedó en el banco de suplentes vs. Sevilla, Athletic Club y Valencia; mientras que no figuró en la convocatoria para enfrentar a Real Madrid, Villarreal, Real Betis y Celta de Vigo.

Así las cosas, el mediocampista nortesantandereano rescindió su contrato, algo que se le volvió costumbre desde su salida de Al-Rayyan. Pues bien, León logró incentivar a Rodríguez, pues le ofreció una buena suma de dinero y un proyecto deportivo atractivo. Recordemos que la escuadra comandada por Eduardo Berizzo jugará el Mundial de Clubes 2025.

El cuadro 'verdiblanco' no escatimó en gastos y confeccionó un impresionante video, en el cual Rodríguez encarna a 'Decimus', un gladiador romano. El futbolista 'cafetero' ingresa al Coliseo para mostrarle su talento a Ignacio González Ibarra, quien hace las veces del César. Al final, el exdefensor le da el visto bueno y se le abren las puertas del equipo de Guanajuato.

Video de presentación de James Rodríguez en Club León

El video de presentación de James Rodríguez generó todo tipo de comentarios

"Bienvenido el mejor jugador de la última Copa América. sin duda gran contratación de mis verdes"; "Murió el futbol, como se va a ir a esa liga viejo", "Qué gran fichaje y todavía mejor el video para presentar a James", escribieron los internautas.