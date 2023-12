"Es por él", Deiber Caicedo dedicó título de Junior a futbolista colombiano que falleció

El décimo título del Junior de Barranquilla ha dejado un sinnúmero de anécdotas por parte de algunos jugadores de la plantilla. Carlos Bacca fue uno de los que se robó las miradas al dedicar el título a su madre Eloísa, quien falleció en 2021 por cuenta del covid.

Sin embargo, en la consagración del cuadro tiburón se han conocido otras historias que conmovieron a los hinchas del club y del FPC.

Se trata de Deiber Caicedo, delantero que llegó para esta temporada procedente de la MLS y que cumplió con un papel fundamental en el esquema de Arturo Reyes.

Deiber Caicedo dedicó el título de Andrés Balanta

En medio de la euforia, Caicedo fue abordado por periodistas del canal Win Sports para conocer sus reacciones de la final. No obstante, el atacante se tomó un espacio para dedicar la décima estrella del Junior a su compañero y amigo fallecido, Andrés Balanta, exjugador colombiano que perdió la vida en 2022 por un paro cardiaco cuando entrenaba en Atlético Tucumán de Argentina.

“Hubo un momento donde se me vinieron muchas cosas a la cabeza, porque un amigo (Balanta) quería jugar acá en Junior, se me vino a la mente él y tomé la decisión rápido después de un partido. Vine con la promesa y estas se cumple. A mí me gusta estar con buenos jugadores y la verdad es que me dieron la importancia, me hicieron sentir un jugador más y estoy muy feliz. ¿Cómo uno no va a dar todo en la cancha cuando te abren las puertas y te hacen sentir especial? Esto no acaba aquí, estoy feliz y nos quedan dos partidos más para cerrar con broche de oro”, contó el extremo.

🏆 “Vine con una promesa y las promesas se cumplen”, Deiber Caicedo, jugador de Junior, y su dedicatoria a Andrés Balanta.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/AelKuYl2eb — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Finalmente, Caicedo resaltó que este título conseguido con Junior "es uno de los más importantes" en su vida, pues es su primero en Colombia.

"La felicidad es única porque vine con una promesa aquí, y tal vez muchos no creían. Pero este equipo se caracterizó por eso, un equipo de fe, que confía en Dios y en los planes que él nos tenía. Agradecido por eso y por la gente que siempre estuvo pendiente de nosotros”, dijo.

¿Qué pasó con Andrés Balanta?

El talentoso jugador de 22 años de edad se destacó por su liderazgo en el mediocampo. Esto hizo que a su corta edad, la Selección Colombia se fijara en él para que disputara distintos campeonatos mundiales.

No obstante, su carrera siguió creciendo y Atlético Tucumán, su primer equipo extranjero apostó por él. Sin embargo, su historia terminó gracias a un problema de salud.

Durante un entrenamiento sufrió un desvanecimiento que le causó la muerte. Los informes médicos iniciales indicaron que Balanta habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.