768 días sin ti: la historia de una madre en Antioquia que busca sin parar a su hijo desaparecido

Van tres días de la madre los que Claudia Maria Yepes Utégui no ha podido celebrar, dice que se llevaron su razón de hacerlo: su hijo Andrés Camilo Peláez Yepes, quien desapareció el 4 de abril de 2022 cuando tenía 26 años.

“Ni día de madre, ni navidad, ni amor y amistad. No hay nada, ya no celebramos nada. A mí no me importa celebrar nada”, asegura la mujer con los ojos llenos de lágrimas.

Andrés Camilo estaba en San Andrés de Cuerquía, al norte de Antioquia, cuando desapareció en inmediaciones de la central Hidroituango. Claudia se encontraba en Palestina, Caldas cuando le dieron la dura noticia.

“Dos puñaladas en el corazón se me clavaron profundamente. Y yo dije, sí, algo le pasó a Andrés Camilo”, asegura la mujer que desde hace 25 meses busca sin parar a su hijo por todo Antioquia y usando las redes sociales con el numeral #DóndeEstáCamilo para enviar mensajes a su hijo y pedir a las autoridades que actúen.

Las hipótesis de la desaparición de Andrés Camilo Peláez Yepes

Andrés Camilo Yepes tenía 26 años cuando desapareció, era ingeniero forestal y se desempeñaba como contratista de EPM (Empresas Públicas de Medellín). Y si bien hay muchas hipótesis sobre la desaparición del hombre, entre ellas un atraco, no hay certeza sobre lo sucedido.

“¿Y quién tiene la respuesta? Esa persona que nos hizo este daño, que le hizo este daño a Andrés Camilo y que tiene un corazón de piedra porque no es capaz de decir dónde está Andrés Camilo y es la única persona que sabe”, dice Claudia.

En el proceso de investigación han sido capturados dos hombres que, presuntamente, estarían relacionados a la desaparición de Andrés Camilo. Se trata de alias Huevito y alias Juancito, quienes a pesar de haber participado en varias audiencias han decidido guardar silencio.

“Yo he estado en las audiencias virtuales y creo que están llenos de temor. Pueden saber muchas cosas pero no lo hablan por temor, ¿a qué o a quién? A quién están encubriendo, porque ellos encubren a alguien y lo hacen porque tienen miedo”, asegura la mujer.

Santa Laura Montoya, el apoyo de Claudia María Yepes

Claudia Yepes es devota de la Madre Laura. Foto: Juan Fernando Tabares, Noticias RCN.

Esta es la oración que la mujer hace a la primera santa colombiana, a la Madre Laura Montoya quien es antioqueña, como ella y su hijo:

“Madre Laura, tanto te he pedido y te he suplicado que me ayudes en esta necesidad tan grande que tengo. Humildemente me arrodillo ante ti para que te apiades y concedas el milagro que tanto estoy necesitando”.

“Estoy más preparada para que me digan que Andrés Camilo regresó”: Claudia María Yepes

A pesar de que han pasado más de 760 días desde la desaparición de su hijo, Claudia Yepes asegura que no pierde la esperanza de encontrar a Andrés Camilo vivo, admite no sentirse lista para una llamada sobre la posible muerte de su hijo.

“Yo nunca he soñado que Andrés Camilo está muerto. Yo siempre he soñado que Andrés Camilo está vivo y que Andrés Camilo regresa. Yo digo que uno como madre nunca está preparado para que lo llamen y le digan tu hijo se murió está muerto o lo encontramos muerto. Yo creo que estoy más preparada para que me digan que Andrés Camilo regresó o que lo encontraron en alguna parte”, aseguró Claudia María Yepes.