¿Se repetirá la historia? La estrella de América a la que Guimaraes ya 'ninguneó'

El regreso de Alexandre Guimaraes tiene contentos a todos en América de Cali. La hinchada celebra la vuelta de un entrenador que consideran nunca debió salir tras haber sido campeón del rentado local en el segundo semestre de 2019.

Algunos jugadores también, como es el caso de Carlos Sierra, quien tuvo un rendimiento brillante de la mano del entrenador de origen brasilero y naturalizado costarricense, al igual que el defensor Marlon Torres.

El que no puede decir lo mismo y no vería con tan buenos ojos la llegada del nuevo DT es Deiner Quiñones, una de las figuras de América y que no tiene un buen recuerdo de cuando trabajó bajó las órdenes de Guimaraes.

El jugador y entrenador coincidieron en el primer semestre de 2021 en Atlético Nacional y se suponía que Quiñones iba a ser uno de los pilares del equipo dado a su gran rendimiento en el 2020 con el 'verdolaga', pero eso no sucedió.

De hecho, el nacido en Tumaco actuó en muy pocos partidos de la mano de 'Guima', pues apenas estuvo presente en siete juegos entre Liga BetPlay y Copa Libertadores. Un balance bastante pobre a lo que fue el año anterior, en el que disputó 17 partidos.

Cuando Guimaraes 'sacó' a Deiner Quiñones de Nacional

La escasa continuidad de Deiner llamó la atención de muchos en su momento y al ser preguntado, reveló a que se debió por diferencias con el entrenador que nunca se pudieron restaurar y que terminó ocasionando la salida del jugador a final de temporada con rumbo al América de Cali.

"Con el profe Guimarães nunca hubo química, hubo muchos problemas entre él y yo, eso perjudicó mi participación; siempre estuve dispuesto para cuando me necesitaba, pero era decisión técnica el no estar", destapó Quiñones en diálogo con Caracol Radio en julio de 2021.

"Yo estaba siempre dispuesto y le trabajaba porque eso era lo que tenía que hacer, independientemente lo que decía el técnico, yo me limitaba a eso y él tomaba esas decisiones, al final no se logaron los objetivos, esto es fútbol y pasa. Ahora estoy con un técnico que conozco y espero lograr los objetivos", continuó.

¿Qué pasará con Deiner Quiñones en América?

¿Se repetirá la historia ahora en América? Esa es la pregunta que se hacen -y temen- los hinchas, aunque aún falta para saber a ciencia cierto en qué irá a parar la situación, pues Guimaraes aún no llegó a Cali y Deiner Quiñones sigue recuperándose de una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y que lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho semanas, según confirmó el club esta tarde.

Aún así, lo que espera todo el ambiente 'escarlata' es que el jugador y el entrenado limen sus diferencias por el bien del equipo y puedan contribuir a encarrilar el rumbo del club en la actual temporada.