Esto también es Dibu Martínez: el noble gesto con un niño sin brazo que sueña ser arquero

De Emiliano Martínez se dicen muchas cosas. Soberbio, petulante, mal ganador, grosero, provocador y un sin fin de peyorativos más, pero también hay rescatar los nobles gestos que rodean su carrera y a veces poco se registran.

'Dibu' es una de las sensaciones de la Selección Argentina campeona del Mundial de Catar 2022 y así quedó demostrado con las más de 150 mil personas que se congregaron el jueves pasado en Mar del Plata para recibir a su nuevo héroe futbolístico, quien a su vez ha marcado una gran polémica durante la semana por sus desbordados festejos en la obtención del título.

Sin embargo, en ese evento en su ciudad de origen, Martínez fue protagonista por un gesto bastante conmovedor del cual, quizás, ni él mismo se dio cuenta de la magnitud del significado, pero que retumbó en redes sociales y se ha hecho viral.

'Dibu' Martínez estaba encima de la tarima y en un momento se acercó al borde para firmar autógrafos a sus fanáticos. Uno de ellos era Jere, un pequeño niño que no tiene brazo derecho, pero que aún así sueña con ser arquero profesional.

El sueño de Jere, el admirador de Dibu Martínez

El menor estaba en compañía de su hermano, que en sus manos tenía una 'mona' del álbum Panini del Mundial con el rostro del guardameta de la Selección Argentina para que se la firmara. En tanto, Jere solo soñaba con un autógrafo de su ídolo en el par de guantes remendados que utiliza para atajar. Ese era su gran regalo de navidad.

Con la ayuda de un periodista que estaba presente en el evento y los alzó hacia la tarima, los dos pequeños lograron su sueño y se llevaron la firma de 'Dibu' para sus hogares, pero para Jere la ilusión no acabó ahí. Ahora espera conocer a su ídolo antes de que este vuelva a Inglaterra para retomar la temporada de la Premier League con Aston Villa.

No tener un brazo no es impedimento para Jere en su sueño de ser arquero. En la actualidad práctica en una escuelita de barrio de Mar del Plata y no se va a detener hasta cumplir el objetivo de toda una vida.

El jueves cuando @emimartinezz1 salió a saludar a su gente, me choque con una situación distinta, me encontré con dos hermanitos de 12 años llorando e intentando darle una carta a su ídolo. [SIGUE] pic.twitter.com/dKeWoOsGtS — JP (@JPAlagastino) December 24, 2022