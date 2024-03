Directivos de Nacional fueron contundente tras los rumores: “No hemos pensado en la renuncia”

La actualidad de Atlético Nacional es bastante compleja. En lo deportivo, el club no ha podido tener los mejores resultados y en lo administrativo, varios aficionados no están conformes con la gestión de Mauricio Navarro, haciendo que se genere una fuerte discusión por lo acontecido con el cuadro verdolaga durante la presente temporada.

Ante los fuertes rumores de una posible salida de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, presidente del club y Esteban Escobar, director deportivo de la institución, atendieron a los medios de comunicación, esto con el fin de esclarecer las hipótesis que se han generado dentro de las redes sociales y la prensa colombiana.

Directivos de Atlético Nacional no piensan en renunciar

En primera instancia, Mauricio Navarro dejó claro que a pesar de los rumores creados en los medios de comunicación, él ni el gerente deportivo del club tienen pensando renunciar. Antes quieren seguir trabajando en la institución para sacarla de esta mala racha y poder ponerla en los primeros puestos del fútbol colombiano.

“No hemos pensado en la renuncia, esto nos ayuda para trabajar más duro, el club siempre ha querido una estabilidad, este es un club que tiene que ganar, que quiere estar peleando títulos”, fueron las palabras del presidente de Atlético Nacional tras el cuestionamiento de su salida de la institución.

🎙️"No hemos pensado en la renuncia, esto nos ayuda para trabajar más duro, el club siempre ha querido una estabilidad, este es un club que tiene que ganar, que quiere estar peleando títulos" Mauricio Navarro, Pdte. Atlético Nacional#PrimerToque pic.twitter.com/2zQgvMAKWL — Win Sports (@WinSportsTV) March 6, 2024

Además, se mencionó que la actual plantilla de Atlético Nacional tiene una larga trayectoria, razón por la que no debe estar peleando los puestos de abajo, solo se tiene que trabajar la parte mental de los jugadores, los cuales también se han visto afectados por esta crisis deportiva que tiene el equipo antioqueño.

“En la plantilla que tenemos. Casi todos nuestros jugadores tienen proceso de Selección o son jugadores que en el torneo anterior destacaron y fueron de los principales jugadores en sus ligas. Ese es el tipo de jugador que buscamos en Atlético Nacional (…) Tenemos un déficit en el tema de la confianza. Tanto en refuerzos como en los jugadores de la casa y es trabajo nuestro darles esas herramientas”, afirmó el director deportivo.

¿Guatapé un riego para Atlético Nacional?

Por último, Esteban Escobar mencionó que Guatapé, sitio turístico de Medellín, se ha convertido en riesgo para los jugadores que llegan a Medellín, motivo por el cual buscarán maneras de que los jugadores tengan su mente centrada en la institución y no lo que pase afuera de ella.

“Tenemos que hacer un trabajo distinto en la parte mental y en la búsqueda de jugadores para poder entender cómo disminuir el riesgo de lo que le pasa a un jugador cuando llega, no solo a Nacional, cuando llega a Medellín. Cuando me refiero a Medellín, me refiero a Antioquia, Guatapé y demás. No es fácil y usted me entiende de lo que estoy hablando”, finalizó.