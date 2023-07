¡Es oficial! Novak Djokovic anunció que no competirá en el Masters 1000 de Toronto

El tenista serbio Novak Djokovic renunció a competir en el Masters 1000 de Toronto que arranca el 7 de agosto debido a fatiga, informaron este domingo los organizadores.

El anuncio se produce una semana después de que Djokovic, ganador de 23 títulos de Grand Slam, cayera ante el español Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon.

"Siempre he disfrutado de mi estancia en Canadá, pero después de hablar con mi equipo, creemos que ésta es la decisión correcta", declaró el número dos mundial en un comunicado difundido por la Federación Nacional de Tenis.

"Me gustaría dar las gracias a Karl Hale, el director del torneo, por entender esta decisión. Espero de verdad poder volver a Canadá y a Toronto en los próximos años para jugar allí delante de sus grandes aficionados", dijo el serbio, ganador de este evento en 2007, 2011, 2012 y 2016.

Después de Toronto, el calendario ATP todavía cuenta con otro torneo de Masters 1000 en Cincinnati, que se llevará a cabo del 13 al 20 de agosto, como antesala del último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre en Nueva York.

Novak Djokovic has withdrawn from the National Bank Open due to fatigue. pic.twitter.com/5BQZzoLBo7