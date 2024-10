Duván Vergara y Cristian Barrios, en el ojo del huracán tras confesar su amor por Junior

Este domingo, Junior dio un contundente golpe sobre la mesa en la Liga Betplay tras vencer al líder del torneo, el América de Cali.

Ahora bien, luego de este duelo por la fecha 15, una gran polémica se ha armado en torno al cuadro escarlata tras conocerse las declaraciones de dos de sus figuras.

Se trata de Duván Vergara y Cristian Barrios, jugadores que ahora están en el ojo de la polémica luego de "confesar" su amor por Junior tras la derrota.

Estas fueron las palabras de ambos jugadores

En primera medida, el referente, Vergara dijo: “No es un secreto que soy hincha de Junior. Soy un profesional, siempre doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten”, declaró el monteriano.

Luego de estas palabras, la polémica se encendió aún más tras conocerse el deseo de Cristian Barrios por jugar en Junior.

“Toca seguir trabajando, esperar el momento. Si algún día me llega el momento de venir a Junior a jugar, que es un sueño, cuando Dios me lo quiera cumplir. Pero bueno, estoy preparándome, ahora mismo me debo a América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, esta camisa, y está hinchada que me quiere mucho”, dijo.

Estas palabras no cayeron muy bien en un sector de la hinchada del América, teniendo en cuenta que las declaraciones fueron, precisamente, luego de perder contra el Junior 3-1.