Egan Bernal y su mensaje previo a las elecciones: “alguien que divida no merece ser presidente"

Egan Bernal sigue respondiendo a todos sus seguidores y a todo el país, no solo en la parte deportiva, sino también en uno de los temas que muchas figuras públicas tratan es esquivar o mencionar muy poco, ya que, la política es uno de los temas más delicados de hablar por esta época.

En los últimos días, se dio a conocer que el zipaquereño y actual campeón de Giro de Italia, viajará a Europa para continuar su recuperación del accidente sufrido el pasado 24 de enero, donde el colombiano tuvo un fuerte choque con un bus intermunicipal en las carreteras de Cundinamarca.

Previo a su viaje a Europa, exactamente a Mónaco, el ciclista envió un mensaje contundente a todos los colombianos, teniendo en cuenta que, el país cafetero está en proceso de elegir sus nuevos gobernantes, por tal motivo, el pedalista mostró su preocupación por la difícil situación política que vive el territorio nacional.

Por medio de sus redes sociales, Egan Bernal, informó que el jueves 28 de abril, iniciará su viaje a Europa para finalizar su recuperación, pero dejo ver su preocupación por el su país.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, fue el mensaje del zipaquereño.

Esta no es la única vez que Egan Bernal habla de política por medio de sus redes sociales, teniendo en cuenta que, durante los diferentes debates presidenciales, el ciclista fue uno de los deportistas más activos, dando su opinión sobre los diferentes candidatos, motivo por el cual varios aficionados le aplaudieron su interés sobre los próximos gobernantes.

Cuando son las elecciones presidenciales

En los últimos meses, Colombia vuelve a vivir una de las situaciones más complejas de su historia, teniendo en cuenta que, los diferentes candidatos presenciales están en proceso de finalizar sus campañas para ser elegidos gobernantes de territorio cafetero.

Según el cronograma estipulado, las primeras elecciones se harán el 29 de mayo y en dado caso que se presente segunda vuelta estaría prevista para el 19 de junio del presente año.