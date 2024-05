Einer Rubio se 'sacó la espina' e hizo Top-10 en el Giro de Italia: ¡Su primero en una 'grande'!

Einer Rubio es uno de los ciclistas colombianos con mayor proyección en el pelotón WorldTour. A sus 26 años, el pedalista nacido en Chiquiza se ha convertido en uno de los referentes del Movistar Team. Pues bien, el 'escarabajo' reclamó su primer Top-10 en una 'gran vuelta', al finalizar en la séptima posición del Giro de Italia 2024.

El año pasado, Rubio dio de qué hablar en la 'corsa rosa'; sin embargo, no le alcanzó para figurar entre los diez primeros en la clasificación general. Recordemos que en la etapa 13, la cual tuvo que ser recortada (pasó de 207 a 74.6 kilómetros), el corredor boyacense puso a vibrar a todo un país. El ciclista de la formación telefónica brilló en la fracción con inicio en Le Châble y cierre en Crans-Montana.

Después de un esfuerzo sobrehumano, estableció un tiempo de 2:16:21, con el cual venció a Thibaut Pinot (a 6") y a Jefferson Alexander Cepeda (a 12"). Se convirtió en el decimosexto colombiano en reclamar una victoria parcial en el Giro de Italia (Santiago Buitrago terminaría uniéndose a ese exclusivo listado). Esta actuación le permitió ser cuarto en la clasificación de los jóvenes, la cual quedó en manos de João Almeida.

Einer Rubio se 'sacó la espina' en el Giro de Italia

El corredor con pasado en Vejus-TMF-Cicli Magnum celebró en Crans-Montana; no obstante, se quedó 'ad portas' de aparecer en el Top-10. Rubio quedó a 10:43 de Primož Roglič, ganador del Trofeo Senza Fine. El colombiano no pudo recortar la distancia necesaria con Laurens De Plus, quien fue noveno (a 9:08 del actual corredor del BORA-hansgrohe).

Pues bien, poco le duró el sinsabor pues necesitó otra oportunidad para conseguir dicho objetivo. Con grandes actuaciones en el Santuario di Oropa (8vo), Prati di Tivo (6to), Mottolino (7mo), Monte Pana (11mo) y Passo Brocon (6to), logró figurar en esos puestos de privilegio.

¿Cuánto dinero ganó Einer Rubio en el Giro de Italia?

Por haber quedado en la séptima posición de la edición 107 del Giro de Italia, Rubio se reclamó un cheque por un valor de €13.588, una cifra cercana a los 57 millones de pesos colombianos.