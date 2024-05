“Siempre pedaleo de corazón por mi país”: Nairo Quintana

Nairo Quintana se destacó enormemente en la etapa reina del Giro de Italia 2024 este domingo 19 de mayo cuando el pedalista boyacense se mantuvo fugado en gran parte de la carrera y estuvo a tan solo dos kilómetros de ganar la fracción, pero Tadej Pogacar acabó sus ilusiones en los metros finales y el ‘escarabajo’ agradeció a toda la afición colombiana por tanto apoyo y cariño que siempre le brindan.

El pedalista campeón del Giro de Italia, la Vuelta España y subcampeón del Tour de Francia habló en exclusiva con Noticias RCN y agradeció el cariño a todos los que se emocionan con verlo subido en su bicicleta, algo que intenta corresponder entregándose al máximo en cada una de sus presentaciones.

Nairo agradeció el cariño de los colombianos

“Muy contento de que hayan podido disfrutar en Colombia, que hayan podido pasar un buen fin de semana al lado de las pantallas del ciclismo”, dijo inicialmente el colombiano.

“El cariño de la gente es impresionante. Siempre pedaleo de corazón por mi país, por mi gente, por los que me quieren y ese es un gesto hacia mi parte muy bonito. Aunque no hemos ganado, hemos estado ahí, hemos luchado hasta el último momento con todo el corazón y damos siempre lo mejor que tenemos”, agregó.

Respecto a los momentos difíciles que vivió en su carrera hace un año, el boyacense señaló que se mantuvo esperanzado por el amor al deporte sobre las dos ruedas.

“La convicción que tenía y el amor por lo que hago, el impulso de toda la gente que me han apoyado y me han dado todo el ánimo para seguir. Salir aquel día no era fácil porque sabía lo que yo quería, pero no sabía si se podía dar, seguí pedaleando siempre hacia adelante y hoy volvemos a sentir el cuerpo en la máxima categoría”.

“Muchísimas gracias a todos los colombianos por su apoyo, por su buena energía, sus deseos y espero verlos pronto en nuestro gran Fondo Nairo Quindío, donde vamos a poder disfrutar de un buen café, grandes campeones y un maravilloso paisaje”, concluyó con un mensaje el corredor del Movistar Team.