¡Radamel Falcao felicitó a Juan Fernando Quintero por la Copa Sudamericana! Esto le dijo

El Racing de Argentina en el que militan Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Johan Carbonero volvió a ganar un título internacional después de 36 años. Los dirigidos por Gustavo Costas, un histórico de Independiente Santa Fe, vencieron 3-1 a Cruzeiro en La Nueva Olla y levantaron la copa.

Juan Fernando Quintero fue titular y estuvo en cancha 86 minutos, mientras que Roger Martínez ingresó al minuto 75 y anotó el gol definitivo del título en la última jugada del partido. De esa manera, desató la locura de los hinchas de la 'academia' que se encontraban en las tribunas, pero también de los que los estaban siguiendo desde Argentina.

Después de la celebración en el campo de juego junto a los hinchas, sus demás compañeros y el cuerpo técnico, Juan Fernando Quintero compartió un post en su cuenta de Instagram mostrando la tan anhelada Copa Sudamericana para los hinchas de Racing y dándole un beso.

Por lo tanto, rápidamente su foto comenzó a tener múltiples comentarios y, entre ellos, hubo uno de Radamel Falcao García, el histórico delantero de la Selección Colombia que siempre ha indicado que le parece que 'Juanfer' es un crack absoluto.

Este fue el mensaje de Falcao para Juanfer Quintero tras la conquista de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero acompañó la esperada foto por los hinchas de Racing con el emoticón de la corona de un rey y, a los pocos minutos, Radamel Falcao escribió su comentario.

"Felicidades, hermano. Disfrútalo mucho", manifestó el delantero que actualmente se encuentra jugando con Millonarios. Adicionalmente, acompañó su mensaje con dos emoticones de aplausos.

De igual manera, en el post se hicieron presentes comentarios de hinchas de Racing y de colombianos que aprecian al máximo su talento. "Gracias, crack", "haciendo historia", "te lo merecías", y "te amo" fueron algunos de ellos.

¿Cómo fue el rendimiento de Juan Fernando Quintero en Copa Sudamericana?

'Juanfer', que clasificó a Racing a la final de la Copa Sudamericana con dos goles importantes vs. Cruzeiro, estuvo presente en 10 partidos del certamen y disputó 552 minutos.

Además, anotó tres goles (uno vs. Huachipato y dos vs. Corinthians) y realizó tres asistencias (una vs. Huachipato, una vs. Paranaense y una vs. Cruzeiro en la gran final).