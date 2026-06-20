🔴 EN VIVO 🔴 Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: siga en directo el duelo por el grupo E
Siga en directo el segundo duelo del grupo E.
Noticias RCN
junio 20 de 2026
12:00 p. m.
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Los condenados son siete integrantes de la red criminal qur explotaron menores de la comunidad Emberá Katío para pedir productos y revenderlos.
La medida afecta el paso de navíos tras considerar violado el memorando firmado con Washington para levantar bloqueo naval impuesto durante conflicto.