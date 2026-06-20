Con el gol más rápido del Mundial 2026 y una expulsión, Paraguay eliminó a Turquía
Tras la anotación de Matías Galarza al inicio del partido, Paraguay sufrió una baja que complicó sus 90 minutos en el estadio.
AFP
08:16 a. m.
Paraguay, que jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Miguel Almirón justo antes de la pausa, logró una victoria heroica por 1-0 ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Un gol de Matías Galarza en el minuto 2 fue suficiente para que los hombres de Gustavo Alfaro se llevaran una victoria que, además, elimina a Turquía del torneo.
Este resultado también hace que Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asegure la primera plaza del Grupo D, horas después de haberse convertido en el segundo equipo, después de México, en clasificarse para dieciseisavos tras vencer 2-0 a Australia.
Expulsaron a Miguel Almirón en el Paraguay - Turquía
El encuentro en Santa Clara, cerca de San Francisco, estuvo marcado por la expulsión de Miguel Almirón, que se convirtió en la primera víctima de la llamada "Ley Vinícius".
El volante que milita en el Atlanta United de la MLS, con pasado en el fútbol inglés (Newcastle United) y argentino (Lanús), habló a un rival tapándose la boca a los 45+2 minutos del partido.
Tras ser avisado por el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja al aplicarle la nueva regla que prohíbe a los jugadores cubrirse al hablar.
Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino del Benfica Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid Vinicius en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsará a quienes hicieran ese gesto que se volvió común en las canchas.
"Si un jugador se tapa la boca y dice algo (...), debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca", justificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una entrevista con Sky Sports.
Tras la expulsión, el partido se convirtió en un ejercicio de supervivencia para Paraguay, asediada toda la segunda parte por una Turquía sin puntería, pero el equipo de Alfaro vio recompensado el esfuerzo con un triunfo vital para seguir con aspiraciones.
Las alineaciones de los combinados de Paraguay - Turquía
- Turquía: Ugurcan Cakir - Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci (Orkun Kökcü 86), Ferdi Kadioglu (Evren Eren Elmali 70) - Yunus Akgün (Deniz Gul 60), Ismail Yuksek (Can Uzun 60) - Arda Guler, Hakan Calhanoglu (cap), Kenan Yildiz - Muhammed Kerem Aktürkoglu (Baris Alper Yilmaz 46). DT: Vincenzo Montella.
- Paraguay: Orlando Gill - Juan Caceres (Alexandro Maidana 81), Gustavo Gomez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Diego Gomez (Victor Velazquez 67), Adrián Cubas, Matias Galarza (José Canale 90+2), Miguel Almirón - Isidro Pitta (Damian Bobadilla 46), Julio Enciso (Gabriel Avalos Stumpfs 90+1). DT: Gustavo Alfaro.