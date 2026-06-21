🔴EN VIVO🔴 España 3 vs. Arabia Saudita 0, por el Mundial 2026: ¡Comienza el segundo tiempo!

Este 21 de junio, a partir de las 11:00 de la mañana, España y Arabia Saudita jugarán su segundo partido del Mundial 2026.

En el debut, los españoles no pudieron romper el cero vs. Cabo Verde y tan solo sumaron un punto.

Mientras tanto, Arabia Saudita comenzó ganándole a Uruguay por la mínima diferencia, pero no pudo sostener el resultado en los últimos 10 minutos de partido y también terminó empatando.

¿En dónde se jugará el partido entre España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026?

España y Arabia Saudita se enfrentarán en el Estadio Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

Debido a la importancia que tiene este partido para romper la paridad de puntos en el grupo, se espera que haya lleno total con 71.000 espectadores.

Así está la tabla de posiciones en el grupo H de España y Arabia Saudita

Hasta el momento, antes de que inicie la segunda fecha, todo se encuentra igualado en el grupo H a nivel de puntos y diferencia de gol.

El panorama es el siguiente:

Uruguay: 1 punto (0). Arabia Saudita: 1 punto (0). España: 1 punto (0). Cabo Verde: 1 punto (0).

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre España vs. Arabia Saudita?

La señal del partido entre España y Arabia Saudita será transmitida por Win Sports.

Las emociones en el canal comenzarán a palpitarse desde las 10:00 de la mañana, es decir, una hora antes de que ruede el balón en el césped del Estadio Atlanta.

Además, los seguidores del fútbol podrán conectarse con la narración de La FM.

¿Cuándo jugarán España y Arabia Saudita por la tercera fecha del Mundial 2026?

España y Arabia Saudita volverán a tener actividad el próximo viernes 26 de junio de 2026.

Los españoles, en el Estadio Guadalajara, jugarán vs. Uruguay, a las 7:00 de la noche.

Entre tanto, a la misma hora, Arabia Saudita, en el Estadio Houston, se medirá vs. Cabo Verde.