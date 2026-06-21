CANAL RCN
Deportes

🔴EN VIVO🔴 España 3 vs. Arabia Saudita 0, por el Mundial 2026: ¡Comienza el segundo tiempo!

¡España y Arabia Saudita van por su primera victoria en la Copa del Mundo 2026! Conéctese.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 21 de 2026
10:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 21 de junio, a partir de las 11:00 de la mañana, España y Arabia Saudita jugarán su segundo partido del Mundial 2026.

En el debut, los españoles no pudieron romper el cero vs. Cabo Verde y tan solo sumaron un punto.

Alemania sufrió ante Costa de Marfil: victoria agónica en el Mundial de 2026
RELACIONADO

Alemania sufrió ante Costa de Marfil: victoria agónica en el Mundial de 2026

Mientras tanto, Arabia Saudita comenzó ganándole a Uruguay por la mínima diferencia, pero no pudo sostener el resultado en los últimos 10 minutos de partido y también terminó empatando.

¿En dónde se jugará el partido entre España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026?

España y Arabia Saudita se enfrentarán en el Estadio Atlanta, en Georgia, Estados Unidos.

Debido a la importancia que tiene este partido para romper la paridad de puntos en el grupo, se espera que haya lleno total con 71.000 espectadores.

Así está la tabla de posiciones en el grupo H de España y Arabia Saudita

Hasta el momento, antes de que inicie la segunda fecha, todo se encuentra igualado en el grupo H a nivel de puntos y diferencia de gol.

El panorama es el siguiente:

  1. Uruguay: 1 punto (0).
  2. Arabia Saudita: 1 punto (0).
  3. España: 1 punto (0).
  4. Cabo Verde: 1 punto (0).

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre España vs. Arabia Saudita?

La señal del partido entre España y Arabia Saudita será transmitida por Win Sports.

Las emociones en el canal comenzarán a palpitarse desde las 10:00 de la mañana, es decir, una hora antes de que ruede el balón en el césped del Estadio Atlanta.

Además, los seguidores del fútbol podrán conectarse con la narración de La FM.

¿Cuándo jugarán España y Arabia Saudita por la tercera fecha del Mundial 2026?

España y Arabia Saudita volverán a tener actividad el próximo viernes 26 de junio de 2026.

Luto en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026: murió familiar de este jugador
RELACIONADO

Luto en la Selección Colombia durante el Mundial de 2026: murió familiar de este jugador

Los españoles, en el Estadio Guadalajara, jugarán vs. Uruguay, a las 7:00 de la noche.

Entre tanto, a la misma hora, Arabia Saudita, en el Estadio Houston, se medirá vs. Cabo Verde.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Bélgica

🔴EN VIVO🔴 Bélgica vs. Irán, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

Selección de Uruguay

Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio sobre las elecciones en Colombia: ¿reveló su voto?

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 21 de junio de 2026!

Descubra dónde han sido exactamente los movimientos telúricos de este 21 de junio.

Astrología

"Necesita cuidarse mucho": Mhoni Vidente rompió el silencio nuevamente con esta predicción

Mhoni Vidente aseguró que un mandatario podría estar en peligro. ¿Qué dijo exactamente?

Elecciones en Colombia

¿Cuánto ganarán el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia?

Ministerio de Salud

En Colombia más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre en un día

Estados Unidos

JD Vance califica de “histórica” reunión entre EE. UU. e Irán en Suiza para buscar fin de la guerra en Medio Oriente