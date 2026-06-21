Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Tras su empate 1-1 vs. Arabia Saudita, Uruguay tendrá su segundo reto en el Mundial 2026.

Este domingo 21 de junio, a las 5:00 de la tarde, se enfrentará con Cabo Verde, que resistió en su debut y, sorpresivamente, empató 0-0 con España, una de las selecciones que es candidata a quedarse con el título.

El partido se jugará en el Estadio Miami, que está habilitado exactamente para 65.326 espectadores.

Este es el canal para ver EN VIVO el partido entre Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026

Todas las emociones del partido entre Uruguay y Cabo Verde se podrán ver en las señales de DSports, DGO, Paramount y DAZN.

Además, la narración del encuentro podrá seguirse a través de La FM.

¿Cuándo será el próximo partido de Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026?

Uruguay y Cabo Verde jugarán el viernes 26 de junio el partido definitivo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los 'charrúas' enfrentarán a España, en el Estadio Guadalajara, a las 7:00 de la noche.

Entre tanto, Cabo Verde, a la misma hora, será el rival de Arabia Saudita, en el Estadio Houston.

¿Cómo llega Uruguay al partido vs. Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026?

Uruguay, que es dirigida por Marcelo Bielsa, ha empatado en sus últimos tres partidos.

El 27 de marzo, en un amistoso vs. Inglaterra, igualó 1-1 con goles de Ben White (81') y Federico Valverde (90+4).

Posteriormente, el 31 de marzo, en otro amistoso vs. Argelia, no pudo pasar del 0-0.

Y, finalmente, en su debut en la Copa del Mundo, empató 1-1 vs. Arabia Saudita. El gol de los árabes fue de Abdulelah Al-Amri, mientras que por los 'celestes' anotó Maximiliano Araújo.